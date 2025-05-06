2025.05.06 15:20

В центре Вильнюса зафиксированы 26 немецких военных вертолетов – проходят международные учения

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt

В Литве проходят международные учения Griffin Lightning 2025, которые охватят большую часть территории Литвы. Жители уже успели зафиксировать военные вертолеты над столицей. Беспокоиться не о чем.

„Жители в неизвестности и немного напуганы“, – писал один читатель Delfi.

„Вереница военных вертолетов впечатляет, но и пугает, что происходит?“, – вопрошала другая.

Видео делилась и другая читатель портала.

Литовская армия рассказала в социальных сетях о 26 военных вертолетах:

„Чуть больше получаса назад 26 немецких военных вертолетов вылетели с аэродрома в Паёстисе и направились в Вильнюс, позже они облетят остальную территорию Литвы, вдоль границы. Это часть международных учений Griffin Lightning 2025 на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши“.

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