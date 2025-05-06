В центре Вильнюса зафиксированы 26 немецких военных вертолетов – проходят международные учения

„Жители в неизвестности и немного напуганы“, – писал один читатель Delfi.

„Вереница военных вертолетов впечатляет, но и пугает, что происходит?“, – вопрошала другая.

„Чуть больше получаса назад 26 немецких военных вертолетов вылетели с аэродрома в Паёстисе и направились в Вильнюс, позже они облетят остальную территорию Литвы, вдоль границы. Это часть международных учений Griffin Lightning 2025 на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши“.