2024.05.27 13:51

В центре Вильнюса с балкона дома отвалилась штукатурка

 
Яунюс Матонис
ru.DELFI.lt

В понедельник в 10.30 ч. поступила информация о том, что в Вильнюсе, на проспекте Гедиминаса обвалился балкон.

По данным полиции, у здания номер 20 на проспекте Гедиминаса на проезжую часть упала отделка балкона, находящегося на втором этаже. Об инциденте сообщил прохожий.

Полиция уточнила, что упали куски штукатурки, на место происшествия приехали также работники муниципальной компании Grinda.

К счастью, во время инцидента ни люди, ни транспорт не пострадали. На месте происшествия находится полиция, пока рабочие устраняли последствия инцидента, был закрыт вход в магазин Sportland.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии