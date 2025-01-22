В центре Вильнюса появилось ледяное сердце: напоминание о насущной проблеме в Литве

„Ледяное сердце – подходящая метафора для характеристики проблемы, которая не одно десятилетие является причиной смерти большого числа жителей нашей страны. Тающая скульптура символизирует тысячи жизней, которые ежегодно уносят сердечно-сосудистые заболевания – только в 2023 г. они унесли жизни 19 200 человек, а с 2000- г. – больше 0,5 млн. Смертность от этих болезней в Литве одна из самых высоких во всем ЕС и ничто не меняется так долго, что кажется, будто мы свыклись с этим и „холодно“ относимся к этому, без особых эмоций“, – сказала президент Литовской ассоциации сердца Сигита Главяцкайте.
Согласно статистике Института гигиены, в 2023 г. сердечно-сосудистые заболевания обусловили больше половины (52,1%) всех смертей в Литве. По данным Еврокомиссии, значительной их части можно было избежать – например, в 2020 г., при своевременной превенции можно было сохранить 4340 жизней.
„Наша основная весть простая: все вместе как общество уже много лет мы не уделяем этой проблеме должного внимания – это отражается в мрачной статистике. Мы призываем новое правительство уделить этой проблеме приоритетное внимание – достигнуть увеличения средней продолжительности жизни и здоровой жизни нельзя без долгосрочной национальной стратегии и дополнительных действий в сфере превенции, диагностики и лечения болезни“, – призвал президент Литовского содружества кардиологов Томас Лапинскас.
Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в Литве в 2,3 раза выше, чем в среднем по ЕС. Особенно это касается мужчин – в группе трудоспособных мужчин (35–64 лет) смертность в 2,5–4,5 раза выше, чем в группе женщин того же возраста.