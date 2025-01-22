В центре Вильнюса появилось ледяное сердце: напоминание о насущной проблеме в Литве

„Ледяное сердце – подходящая метафора для характеристики проблемы, которая не одно десятилетие является причиной смерти большого числа жителей нашей страны. Тающая скульптура символизирует тысячи жизней, которые ежегодно уносят сердечно-сосудистые заболевания – только в 2023 г. они унесли жизни 19 200 человек, а с 2000- г. – больше 0,5 млн. Смертность от этих болезней в Литве одна из самых высоких во всем ЕС и ничто не меняется так долго, что кажется, будто мы свыклись с этим и „холодно“ относимся к этому, без особых эмоций“, – сказала президент Литовской ассоциации сердца Сигита Главяцкайте.