В центре Вильнюса – необычная свадьба: было остановлено движение

Свадьба проходила в минувшие выходные: прохожие фотографировали и снимали на видео процессию, во главе которой шел оркестр Жирмунайской гимназии.

„Мы хотели, чтобы свадьба была необычной, удивили Вильнюс. Подумали, что гора Гедиминаса – подходящее место“, – сказал Чершкус.

На горе пару законным браком сочетал монах Дисмас, а от горы до ресторана Meating Room молодожены со свитой шли по проспекту Гедиминаса в сопровождении оркестра.

Эвелина и Андрюс познакомились три года назад в Паланге. В этом году - отметили свадьбу.