2024.11.03 12:36

В центре Вильнюса на месте рождественской елки появилось миниатюрное хвойное дерево

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus miesto centre – kurioziška situacija
Vilniaus miesto centre – kurioziška situacija
ФОТО: Skaitytojos nuotr. | Delfi

Читатель портала Delfi поделилась фотографиями, сделанными на Кафедральной площади. „Вильнюсская рождественская елка 2025“, – так назвала свои фото женщина.

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Праздничный период в Вильнюсе начнется 29 ноября. В этот день зажгут огни на главной елке страны. Пока еще неизвестно, какой будет елка в этом году.

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