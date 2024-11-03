В центре Вильнюса на месте рождественской елки появилось миниатюрное хвойное дерево

Įvertinkite:
Праздничный период в Вильнюсе начнется 29 ноября. В этот день зажгут огни на главной елке страны. Пока еще неизвестно, какой будет елка в этом году.
Оставить комментарий Читать комментарии
Читатель портала Delfi поделилась фотографиями, сделанными на Кафедральной площади. „Вильнюсская рождественская елка 2025“, – так назвала свои фото женщина.
Įvertinkite:
Праздничный период в Вильнюсе начнется 29 ноября. В этот день зажгут огни на главной елке страны. Пока еще неизвестно, какой будет елка в этом году.