В центре Вильнюса демонтируют часть небезопасного забора

По словам представителей компании, конструкция представляла опасность для пешеходов, поэтому до середины апреля уберут 23 м забора.

Правда, пока будут проходить работы, в этой части города движение будет ограничено.

„Пока будут проходить работы, движение пешеходов на ул. Лукишкю, со стороны храма, будет ограничено. Однако попасть на остановку можно будет“, – сообщают представители Grinda в социальной сети фейсбук.