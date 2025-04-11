2025.04.11 13:57

В центре Вильнюса демонтируют часть небезопасного забора

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Муниципальная компания Grinda 8 апреля начала демонтаж забора около костела Св. Апостолов Филиппа и Иакова.

По словам представителей компании, конструкция представляла опасность для пешеходов, поэтому до середины апреля уберут 23 м забора.

Правда, пока будут проходить работы, в этой части города движение будет ограничено.

„Пока будут проходить работы, движение пешеходов на ул. Лукишкю, со стороны храма, будет ограничено. Однако попасть на остановку можно будет“, – сообщают представители Grinda в социальной сети фейсбук.

Демонтаж стены планируется завершить до 16 апреля.

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