2024.09.04 16:44

В центре Каунаса – вонючая река: решать проблему никто не спешит

 
ru.DELFI.lt
Kaunas
Kaunas
ФОТО: Skaitytojai

На этой неделе в центре Каунаса появилась вонючая река – она течет по Выставочной горе. По словам каунасца, сообщившего об этом, „река“ течет почти две недели, но никто ничего не предпринимает, пишет портал Kas vyksta Kaune.

Каунасец заметил эту „реку“ 21 августа и информировал соответствующие службы.

„21 августа я шел по Выставочной горе и заметил, что по склону течет река. Я позвонил по номеру 112. Сказали, что это не их профиль, но обещали передать информацию ответственным службам“, – писал читатель.

По словам каунасца, с ним связались представители Департамента охраны окружающей среды и обещали решить проблему.

„К сожалению, вчера „река“ все еще текла. Видимо ее готовят к состязаниям Red Bull, которые пройдут в выходные. Жаль только, что воняет“, – писал мужчина.

Пресс-секретарь Kauno vandenys Лигита Чепоните сказала, что во вторник работники компании ездили в указанное место и оценили ситуацию.

Kaunas

„Работники ЗАО Kauno vandenys 3 сентября ездили в указанное место. По словам представителя бригады Римаса Стундженаса, причина проблемы – пробка в канализационной сети“, – сказала Чепоните.

Она заметила, что Kauno vandenys за эту реку не в ответе.

„Обращаем внимание на то, что эти сети администрирует не Kauno vandenys. Владельца территории по адресу аллея Пяркуно, 4, о проблеме информировали“, – сказала Чепоните.

В среду ситуация на Выставочной горе не изменилась.

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