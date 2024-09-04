В центре Каунаса – вонючая река: решать проблему никто не спешит

Каунасец заметил эту „реку“ 21 августа и информировал соответствующие службы.

„21 августа я шел по Выставочной горе и заметил, что по склону течет река. Я позвонил по номеру 112. Сказали, что это не их профиль, но обещали передать информацию ответственным службам“, – писал читатель.

По словам каунасца, с ним связались представители Департамента охраны окружающей среды и обещали решить проблему.

„К сожалению, вчера „река“ все еще текла. Видимо ее готовят к состязаниям Red Bull, которые пройдут в выходные. Жаль только, что воняет“, – писал мужчина.

Пресс-секретарь Kauno vandenys Лигита Чепоните сказала, что во вторник работники компании ездили в указанное место и оценили ситуацию.