В центре Каунаса царит праздничное настроение: аллея Лайсвес излучает уют

Липы, ставшие символом Каунаса, опоясывают мириады гирлянд и огней. А жители и гости города могут полюбоваться освещенной аллеей Лайсвес и посетить таинственно подсвеченный дворик Музыкального театра. Когда выпадает снег, этот уголок города выглядит очень эффектно, словно сказочный парк, где гуляют светящиеся животные.



Университет Витаутаса Великого также украшен: в недавно отремонтированной Студенческом сквере стоит зеленая ель, создающая пространство, пульсирующее праздничным настроением.

Главной достопримечательностью аллеи Лайсвес снова стал фонтан, на этот раз со светящейся композицией из волшебных растений.



Владельцы магазинов и ресторанов, расположенных на аллее Лайсвес, так же уделили большое внимание праздничному оформлению. Впрочем, их убранство не удивляет, поскольку из года в год используются те же украшения и композиции.