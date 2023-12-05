В центре Каунаса царит праздничное настроение: аллея Лайсвес излучает уют

Университет Витаутаса Великого также украшен: в недавно отремонтированной Студенческом сквере стоит зеленая ель, создающая пространство, пульсирующее праздничным настроением.
Владельцы магазинов и ресторанов, расположенных на аллее Лайсвес, так же уделили большое внимание праздничному оформлению. Впрочем, их убранство не удивляет, поскольку из года в год используются те же украшения и композиции.
Пожалуй, самой обсуждаемой стала декорация одного из ресторанов, где витрины и вход украсили тяжелыми портьерами малиново-красного цвета и множеством игрушечных елочных шаров. Некоторых жителей Каунаса это украшение раздражает, они называют его славянской эстетикой, другие же признают, что решение предпринимателей оправдано — оформление ресторанов действительно уникально и привлекает внимание прохожих.