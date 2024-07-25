В Центральной поликлинике Вильнюса пациентам выписывают рецепты на шаги

4000, 8000 или 10 000 шагов в день – вот три рецепта, которые отныне будут выписывать пациентам семейные врачи. С таким рецептом людей отправят не в аптеку, а к приложению Walk15 в телефоне, там и будет рецепт, составленный персонально для пациента. Срок действия рецепта - 3 месяца. В течение трех месяцев пациент будет “добирать“ шаги.
„Центральная поликлиника уделяет большое внимание активности пациентов – самых активных мы включаем в программы ходьбы. Мы убеждены в пользе ходьбы и хотим, чтобы наши пациенты больше ходили и улучшали свое состояние и настроение“, – сказала директор поликлиники Лайма Скрицкене.
Автор идеи Walk15 Влада Мусвидайте-Вилчауске сказала, что рецепты на шаги нужны для профилактики заболеваний. По ее словам, поскольку возможности движения у всех людей разные, есть рецепты разных типов.
По словам семейного врача Дианы Янчаускене, такие рецепты - удобный и приятный способ достижения улучшения самочувствия.
„Золотой стандарт для здорового человека – 10 000 шагов в день, хотя бы 3–5 раз в неделю. Из этих 10 000 около 3000 надо пройти в быстром темпе“, – сказал профессор Альбертас Скурвидас.
Jei iškiltų techninių recepto naudojimo klausimų ar sunkumų, pacientus kiekvieną dieną operatyviai konsultuos programėlės „Walk15“ klientų aptarnavimo komanda.