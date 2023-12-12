В бывшей библиотеке Вильнюсского гетто разместится первый в Литве музей Холокоста

"Было принято решение не строить новое, современное, большое здание, а сделать музей там, где он будет лучше всего представлен не только своей экспозицией, но и своим присутствием — на территории Вильнюсского гетто. Зная историю библиотеки Вильнюсского гетто и всех людей, которые там работают (...), мы осознаем, что это лучшее место, которое только можно выбрать. К тому же музей очень удобно расположен", — сказал Симонас Стрельцовас, директор Еврейского музея Виленского гетто.

"Литовское государство выделило средства для того, чтобы сделать приоритетным знакомство с историей литваков и историей Холокоста для литовской общественности. И именно для молодого поколения. Это и образовательные программы, и организация выставок. Все это будет улавливать тот эмоциональный фон и те чувства, которые будет испытывать молодежь при посещении", — заявил директор.