2024.06.24 12:35

В бывшем кафе, где продавали шоколад, открылось новое – жители приходят и ради свежей выпечки

 
ru.DELFI.lt
Pusryčių kavinė
Pusryčių kavinė
ФОТО: Organizatorių nuotr.

В Вильнюсе в бывшем кафе, где продавали шоколад, открылось новое кафе - здесь дают завтраки. Посетителей привлекает уютный дворик и эстетический минимализм, пишет портал madeinvilnius.lt.

Завтраки здесь стандартные, казалось бы, ничего необычного, но здесь пекут свежие булочки и готовят десерты. Некоторые жители заглядывают сюда только ради выпечки.

Pusryčių kavinė

Желающие могут приходить сюда с компьютером и работать. На подоконниках есть розетки для зарядки телефона или компьютера.

Pusryčių kavinė
Pusryčių kavinė

Кафе называется mon., и находится на ул. Шв. Микалояус, 3. В кафе можно увидеть работы выпускника Вильнюсской художественной академии Линаса Казюлёниса.

Pusryčių kavinė

Больше 4 лет здесь работало кафе, где продавали бельгийский шоколад и кофе - Theobromine Chocolatier. В 2020 г. владельцы пытались продать его за 50 000 евро, четыре года помещение пустовало.

Pusryčių kavinė

В кафе впускают домашних животных.

Pusryčių kavinė

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