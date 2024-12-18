В будущем за собственное место парковки в столице придется платить больше, не обойдут стороной и спальные районы

Что касается локации, он привел в пример Паупис. Там дорого стоит недвижимость и парковка. По словам Микочюнаса, одно парковочное место в Пауписе стоит около 40 000 евро.

По словам брокера Мантаса Микочюнаса, цены на частные места около многоквартирных домов растут. Цены зависят от места и возможностей парковки как платной, так и бесплатной.

По словам экспертов, такое решение муниципалитета проблемы не решит, зато приведет к подорожанию частных мест.

Вильнюсский муниципалитет информировал, что с июля 2025 года в столице подорожает парковка. Такое решение принято, чтобы эффективнее регулировать занятость мест на парковках и побудить жителей выбирать альтернативные способы передвижения.

Цена зависит и от возможности парковаться рядом с домом. В Вильнюсе есть такие места, например, Перкункемис, Фабийонишкес, Шешкине, где концентрация людей высокая, а наземных парковчных мест мало. По словам Микочюнаса, люди, которые покупают жилье в таких районах, готовы дорого платить за парковку, только бы у них было свое место.

На вопрос, склонны ли покупатели жилья приобретать парковочные места, он сказал, что есть две группы покупателей.

„Одни покупают жилье для себя, они обычно покупают парковочное место. Не берут его, если у них нет машины, и парковка им не нужна“, – сказал он, заметив, что такое бывает редко.