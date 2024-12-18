В будущем за собственное место парковки в столице придется платить больше, не обойдут стороной и спальные районы

Вильнюсский муниципалитет информировал, что с июля 2025 года в столице подорожает парковка. Такое решение принято, чтобы эффективнее регулировать занятость мест на парковках и побудить жителей выбирать альтернативные способы передвижения.
По словам экспертов, такое решение муниципалитета проблемы не решит, зато приведет к подорожанию частных мест.
Итак, сколько за парковку будем платить в будущем?
По словам брокера Мантаса Микочюнаса, цены на частные места около многоквартирных домов растут. Цены зависят от места и возможностей парковки как платной, так и бесплатной.
Что касается локации, он привел в пример Паупис. Там дорого стоит недвижимость и парковка. По словам Микочюнаса, одно парковочное место в Пауписе стоит около 40 000 евро.
Цена зависит и от возможности парковаться рядом с домом. В Вильнюсе есть такие места, например, Перкункемис, Фабийонишкес, Шешкине, где концентрация людей высокая, а наземных парковчных мест мало. По словам Микочюнаса, люди, которые покупают жилье в таких районах, готовы дорого платить за парковку, только бы у них было свое место.
На вопрос, склонны ли покупатели жилья приобретать парковочные места, он сказал, что есть две группы покупателей.
„Одни покупают жилье для себя, они обычно покупают парковочное место. Не берут его, если у них нет машины, и парковка им не нужна“, – сказал он, заметив, что такое бывает редко.
Вторая группа – инвесторы. По словам Микочюнаса, если квартиру будут сдавать, то обычно парковочное место не покупают, поскольку сейчас наличие своего паркинга на стоимость аренды не влияет.
По словам специалиста, в вудуще, когда парковка станет платной, люди начнут считать, что выгоднее - платить за нее или купить себе место.
„Когда плата за парковку растет, выгоднее купить место“, – сказал брокер, поскольку дорожает не только сбор в определенной зоне, но и разрешение на парковку для жителей.
Собеседник сказал, что из-за эффекта снежного кома повышение цен почувствуют жители не только центральных, но и спальных районов. Например, по словам Микочюнаса, в Каролинишкес сейчас парковка бесплатная или в подземных гаражах новых домов, где место стоит около 10 000 евро. Однако он прогнозирует, что это ненадолго.
„Может, не намного, но подорожают. Не будут цены, как в Шнипишкес, где место стоит 30 000 евро, но будет 15 000 евро. Цена может подняться и до 20 000 евро“, – сказал Микочюнас.
Правда, собеседник отмечает, что платных зон становится больше, они появляются и в спальных районах. По мнению Микочюнаса, в течение 5 лет в Каролинишкес появятся зеленые и желтые зоны.
Из-за повышения этих цен, начнут дорожать и места около многоквартирных домов. С этим согласен и специалист в сфере недвижимости Марюс Чюлада. Правда, он заметил, что сложно сказать, на сколько поднимутся цены, но перемены будут наверняка.
Однако он видит и другую тенденцию – больше жителей столицы выбирает жизнь без автомобиля, им парковка не нужна.