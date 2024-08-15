В ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай - праздник Жолинес

„Мята всегда освежает в жаркий летний день. Этим растениям с исключительным ароматом и вкусом приписывают как лечебную, так и магическую силу. С давних времен мяту выращивали практически в каждом подворье Литвы. Чай из этих растений пили как лекарство от многих болезней, использовали как пряность, а в травяной букет добавляли веточку мяты. Листья и цветки мяты содержат множество различных компонентов — витаминов, эфирных масел, наиболее широко используемым из которых является ментол, придающий растению характерный аромат и ощущение прохлады. Приглашаем вас прийти и насладиться неповторимыми ароматами! „, — говорит автор идеи „Мятного сада 50-летия“, заведующая отделом ботанического сада ВУ д-р. Регина Юодкайте.