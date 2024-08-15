В ботаническом саду Вильнюсского университета в Кайренай - праздник Жолинес

Программа "Жолинес 24" в этом году особенно разнообразна и насыщенна – поскольку ботанический сад ВУ в Кайренай отмечает свое 50-летие, участников фестиваля будут приветствовать более 40 травников, десятки ремесленников и хранителей национальных традиций. На фестивале ждут впечатляющие концерты групп Baltojo kiro ir Biplan, проходит большая ярмарка, состоятся творческие мастер-классы и интересное обучение у садовых экскурсоводов, малышей ожидают разнообразные развлечения на Детском лугу. Участники праздника смогут посетить пленэр художников, фотовыставку, ощутить через живопись волшебство шелка.
Участников "Жолинес 24" ждут актуальные лекции – своим мнением о пользе хлеба для организма поделится врач-диетолог и специалист по здоровому питанию Вайда Курпене. Известный этнолог Гражина Кадзите расскажет о традиции Жолинес с древнейших времен до наших дней и подробно расскажет о липе, выбранной в качестве лекарственного растения 2024 года, лечебного от корней до листьев и цветов.
„Недаром этнологи называют Жолинес праздником мира. Это одновременно праздник и благодарность за все, что производит земля. Литовская пословица гласит: кто не окажется в компании на Жолинес, тот будет жить бедно и одиноко. Поэтому необходимо встретиться с друзьями, приятелями, родственниками и вместе отметить праздник“, — говорит этнолог Г. Кадзите.
В связи с празднованием 50-летия ботанического сада ВУ в Кайренай посетители будут приглашены в „Мятный сад 50-летия“, специально созданный для празднования "Жолинес 24".
„Мята всегда освежает в жаркий летний день. Этим растениям с исключительным ароматом и вкусом приписывают как лечебную, так и магическую силу. С давних времен мяту выращивали практически в каждом подворье Литвы. Чай из этих растений пили как лекарство от многих болезней, использовали как пряность, а в травяной букет добавляли веточку мяты. Листья и цветки мяты содержат множество различных компонентов — витаминов, эфирных масел, наиболее широко используемым из которых является ментол, придающий растению характерный аромат и ощущение прохлады. Приглашаем вас прийти и насладиться неповторимыми ароматами! „, — говорит автор идеи „Мятного сада 50-летия“, заведующая отделом ботанического сада ВУ д-р. Регина Юодкайте.
На поляне "Жолинес 24" участников фестиваля ждут мероприятия и мастер-классы: фабрика лекарственных трав Švenčionių vaistažolių, хранящая аутентичные традиции, представит травы, пройдут ярмарка, мастер-классы по созданию букетов и венков, цветочных открыток, дегустация эталонных духов, будут витать целебные ароматы пчелиной смолы. Vilniaus duona напомнит вам, что урожай – это еще и символ плодородия, и побудит выбрать для праздника здоровое питание и свежий хлеб.
Посетителей ждут мастер-классы, где они получат не только практические навыки, но и углубятся в свойства и силу лекарственных трав. Гостей фестиваля ждут разнообразные тележки с едой, изысканное мороженое и безалкогольные напитки.