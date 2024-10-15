В Ботаническом саду будет открыт тематический парк световых инсталляций

„Куда отправиться? В Лас-Вегас или в Париж? Принять решение не всегда легко. Однако в парке LUMINA вас ждет незабываемое кругосветное путешествие – в окружении магии света“, – сообщают организаторы.

В парке можно будет посетить все континенты, и билеты на самолет вам не понадобятся. Достаточно приехать в Кайренай.

Как и в прошлом году, посетители парка смогут принять участие в виртуальной игре, проверить свои знания о разных частях света.