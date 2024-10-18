В больничной реанимации работал, как подозревают, нетрезвый врач: директор объяснила ситуацию

Одним словом, когда врача попросили проверить на трезвость, он ушел с работы“, – сказала женщина

„Я связалась с руководством больницы, директор извинилась. Взяла на себя ответственность. На следующий день я написала жалобу.

По ее словам, после того, как она высказала свою просьбу, возможно нетрезвый врач ушел с работы.

Когда врач открыл дверь в реанимации, я заметила, что он пьян. Я обратилась в приемное отделение, спросила главного дежурного врача. Также попросила проверить врача на трезвость“, – рассказала женщина.

„Вчера муж попал в реанимацию с аритмией. После обеда он мне прислал сообщение, просил привезти лекарства. После работы я их отвезла.

Журналистам об этом рассказала жена пациента (имя и фамилия редакции Delfi известны). Женщина заметила, что врач, возможно, пьян.

По словам женщины, ее муж уже себя чувствует лучше и находится в терапевтическом отделении.

„Однако я была в шоке - как такую работу мог выполнять пьяный врач. Когда я это увидела, лишилась дара речи“, – сказала женщина.

„Он стоял на большом расстоянии от меня, запаха я не чувствовала, но по виду было понятно, что человек пьян. Когда директор позвонила этому врачу, она потом мне сказала, что по его речи поняла, что он действительно пьян.

Поскольку я написала жалобу, директор обещала уволить врача. Он не явился на работу на следующий день“, – рассказала женщина.

Директор больницы Урбанене сказала, что информация о пьяном враче поступила поздно вечером.