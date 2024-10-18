В больничной реанимации работал, как подозревают, нетрезвый врач: директор объяснила ситуацию

Журналистам об этом рассказала жена пациента (имя и фамилия редакции Delfi известны). Женщина заметила, что врач, возможно, пьян.
„Вчера муж попал в реанимацию с аритмией. После обеда он мне прислал сообщение, просил привезти лекарства. После работы я их отвезла.
Когда врач открыл дверь в реанимации, я заметила, что он пьян. Я обратилась в приемное отделение, спросила главного дежурного врача. Также попросила проверить врача на трезвость“, – рассказала женщина.
По ее словам, после того, как она высказала свою просьбу, возможно нетрезвый врач ушел с работы.
„Я связалась с руководством больницы, директор извинилась. Взяла на себя ответственность. На следующий день я написала жалобу.
Одним словом, когда врача попросили проверить на трезвость, он ушел с работы“, – сказала женщина
По словам женщины, ее муж уже себя чувствует лучше и находится в терапевтическом отделении.
„Однако я была в шоке - как такую работу мог выполнять пьяный врач. Когда я это увидела, лишилась дара речи“, – сказала женщина.
„Он стоял на большом расстоянии от меня, запаха я не чувствовала, но по виду было понятно, что человек пьян. Когда директор позвонила этому врачу, она потом мне сказала, что по его речи поняла, что он действительно пьян.
Поскольку я написала жалобу, директор обещала уволить врача. Он не явился на работу на следующий день“, – рассказала женщина.
Директор больницы Урбанене сказала, что информация о пьяном враче поступила поздно вечером.
„Когда его попросили провериться на трезвость, он без предупреждения покинул рабочее место, заявив, что ему плохо. На работу вызвали другого врача.
На утреннем совещании было решено уволить врача. Прежде никаких жалоб не поступало, однако мы должны пресечь подобное поведение, чтобы оно не повторялось“, – объяснила это решение Урбанене.