В больницах паллиативного ухода изменился порядок, чтобы не было злоупотреблений

С Нового года в больницах паллиативного ухода действует новый порядок. Вступил в силу приказ главы Минздрава Литвы, изменивший порядок подсчета койко-дней. Порядок был изменен, чтобы пресечь злоупотребления – за раз использовать возможность в два раза больше находиться в таких отделениях за государственный счет. Это касается тех пациентов, чьи родственники размещают их в такие отделения с сентября на 4 месяца, а потом продлевают срок пребывания еще на 4 месяца с января. В результате пациенты проводят в больницах паллиативного ухода 8 месяцев, пишут журналисты LNK.