В больницах паллиативного ухода изменился порядок, чтобы не было злоупотреблений

Новый порядок пресек такую возможность.
„Видимо, это необходимо, чтобы избежать злоупотреблений“, – сказал советник Паневежской территориальной больничной кассы Йонас Нарбутас.
Новый порядок действует с 1 января 2025 года.
„Начинался новый год и считали заново. Так человек мог пролежать 240 дней без перерыва, у нас были такие случаи. В общем, получалось чуть ли не 8 месяцев“, – сказал глава Паневежской больницы паллиативного ухода Каролис Валантинас.
Чтобы было понятнее, считаем.
„Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, вот 120 дней, в следующий раз попасть в больницу можно будет со следующего сентября“, – подчеркнул Нарбутас.
Значит, количество компенсируемых койко-дней остается прежним – 120 или 4 месяца. Только нельзя будет продолжить второй курс с Нового года.
„Мы положительно оцениваем новый порядок, поскольку бывало – представьте, если человек лежит 240 дней, то очереди не двигались“, – сказал Валантинас, заметив, что с января в больнице осталась часть пациентов, которые задержатся здесь по старому порядку.
Стоимость пребывания в такой больнице - 80 евро в день или 2400 евро в месяц. Значит 4 месяца – около 9600 евро.
„Мы считаем так, если бы порядок уже действовал, мы должны были бы выписать 50 пациентов“, – сказал Валантинас.
Новый порядок должен восстановить социальную справедливость.
Однако есть и обратная сторона медали – что делать с теми пациентами, которых через 4 месяца некуда девать, ведь учреждения опеки переполнены.
„МЫ сталкиваемся с такими ситуациями. Как я упоминал, близкие говорят – мы не можем взять, не возьмем, поскольку, к примеру, они живут за границей. Еще один аргумент – люди работают, а пациент, скажем, лежачий“, – поделился Валантинас.
В Паневежисе в очереди в дом престарелых ждут около года. Свободное место там появляется только со смертью жильцов. Сложно предположить, что делать, если количество мест не увеличится.
„Естественно, жизнь меняется, когда происходят перемены, мы начинаем искать решения, тогда появляются какие-то промежуточные услуги, которых пока нет“, – сказал директор паневежского дома опеки им. Св. Иосифа Патрикас Скрудупис.
Один из глав дома опеки сказал, что есть такие услуги, как помощь на дому, дома самостоятельного проживания или услуги личного ассистента.