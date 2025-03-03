В ближайшие выходные в Вильнюсе состоится ярмарка Казюкаса

Ограничения движения ждут с четверга

С 9 ч. 6 марта до 4 ч. 10 марта будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус.

С 20 ч. 6 марта до 4 ч. 10 марта будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) по ул. T.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё, а также на проспекте Гедиминаса от Йогайлос до Ю.Тумо-Вайжганто и от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто.

Движение на перекрестке ул. Васарё 16-осёс и проспекта Гедиминаса, а также А.Стульгинскё и проспекта Гедиминаса будет запрещено с 9 ч. 7 марта до 4 ч. 10 марта.

Изменится порядок движения общественного транспорта