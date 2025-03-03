2025.03.03 12:12

В ближайшие выходные в Вильнюсе состоится ярмарка Казюкаса

 
ru.DELFI.lt
Kaziuko mugė Vilniuje 2024
Kaziuko mugė Vilniuje 2024
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

7 марта, в пятницу, в столице Литвы начнется традиционная ярмарка Казюкаса. Она будет длиться три дня на проспекте Гедиминаса и в Старом городе, поэтому ждут ограничения движения, пишет портал madeinvilnius.lt.

Ограничения движения ждут с четверга

С 9 ч. 6 марта до 4 ч. 10 марта будет запрещено движение транспорта на части проспекта Гедиминаса от ул. Швянтарагё до ул. Вильняус.

С 20 ч. 6 марта до 4 ч. 10 марта будет запрещено движение транспорта (за исключением общественного) по ул. T.Врублевскё, Швянтарагё, Барборос Радвилайтес, Майронё, а также на проспекте Гедиминаса от Йогайлос до Ю.Тумо-Вайжганто и от Ю.Тумо-Вайжганто до А.Гоштауто.

Движение на перекрестке ул. Васарё 16-осёс и проспекта Гедиминаса, а также А.Стульгинскё и проспекта Гедиминаса будет запрещено с 9 ч. 7 марта до 4 ч. 10 марта.

Eismo ribojimai Vilniuje Kaziuko mugės metu

Изменится порядок движения общественного транспорта

С 20 ч. 6 марта до 4 ч. 10 марта изменятся трассы автобусов 10, 11, 33 и 89 маршрутов, будет действовать временное расписание.

Из-за ярмарки подкорректируют расписание троллейбусов 3, 6, 12 и 20 маршрутов, 8–9 марта будет действовать временное расписание.

8–9 марта чаще будут курсировать автобусы 22 и 53 маршрутов, троллейбусы 2, 7 и 17 маршрутов и скорые автобусы 1G, 4G и 6G.

Eismo ribojimai Vilniuje Kaziuko mugės metu

На ярмарку Казюкаса можно приехать, если ехать на общественном транспорте:

  • до Площади Независимости – 56, 123 автобусы;

  • до Ю.Тумо-Вайжганто – 4, 10, 17 троллейбусы и 3G, 22, 73 автобусы;

  • до площади В.Кудирки – 2, 3, 6, 12, 20 троллейбусы и 1G, 10, 53, 88 автобусы;

  • до моста Короля Миндаугаса – 2, 3, 4, 17, 20 троллейбусы и 6G, 33, 89 автобусы.

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