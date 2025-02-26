2025.02.26 13:36

В ближайшие выходные в Румшишкес весело отметят Масленицу

 
ru.DELFI.lt
Užgavėnės Rumšiškėse
Užgavėnės Rumšiškėse
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

1 марта в 12 ч. в Литовском этнографическом музее Румшишкес начнется празднование Масленицы. Не сиди дома – прими участие в празднике и хотя бы ненадолго забудь обо всем плохом.

Маска козла считается важнейшим персонажем Масленицы в Жемайтии. Этой маски не было в Восточной Аукштайтии и за Неманом.

Козел – символ плодородия. Если девушке нравился парень, она подходила к нему на Масленицу в маске козла и говорила: „Юноша, юноша, возьми меня в жены“. Если возьмет, то на век останется рядом с очаровавшей его девушкой. Еще один важный игровой элемент – козу предлагали в жены неженатым мужчинам. Кстати, в народных сказания коза считается чертовым отродьем или даже его женой. Самого черта иногда изображают с частями тела как у козла.

Как переодеться в козла?

В древние времена Масленицу праздновали в масках! В козла переодевались так,:

  • Надевали шубу навыворот, на руки привязывали зимнюю шапку, на которой рисовали мелом глаза и закрепляли деревянные рога.

  • У козла между ног привязывали шерстяной носок с пеплом. по носку били, чтобы рассыпался пепел.

  • Шубу надевают навыворот, ходят на четвереньках. Под животом висит мешок с пеплом. Рога делают из соломы, приделывают хвост.

ПРОГРАММА МАСЛЕНИЦЫ | 2025

1 марта с 12 ч. в Румшишкес

1017 ч.

  • Ярмарка кулинарного и народного наследия (на пути в Жемайтию, в городке, на площади)

  • Информационный центр (Дом Табаришкю)

  • „Дом метаморфоз“ – что Богом запрещено (Дом Табаришкю)

  • „Второй шанс“ – выставка и рассказ об изготовлении масок (Дом Пушалото)

  • „Подари вторую жизнь“ – мастерская, в которой делают птиц из текстиля (окружное управление)

  • Масленичная почта – отсылка открыток, сувениры (Почтовое агентство)

  • Мастерская „чертят“ – сделай маску (пожарный навес)

  • Выставка учеников Каунасской художественной гимназии „Масленица“ (пожарный навес)

  • „Легко сказать, но легко ли сделать?“ – деревянные маски с мастером Викторасом Райбужисом и его учениками (Дом Плунгес)

  • „Может видели седого козлика?“ – мастер-классы - будут делать козла из бумаги, фотовыставка (Дом Плунгес)

  • „Бабушкин козлик“ – мастер-класс - козы из желудей (дом оптовика)

  • „Пекарня ведьм“ (Пекарня)

  • Лечение „рожек“ – рецепты врача (Дом Жеймялё)

  • Городской магазин (Дом Жеймялё)

  • Фотоателье с масками (Дом Жеймялё)

  • Обработка янтаря и ткачество (Больница)

1314 ч. лекция „Словацкая Морена и литовская Море. Сравнительная перспектива ритуальных“ (Дом Табаришкю)

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