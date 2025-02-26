В ближайшие выходные в Румшишкес весело отметят Масленицу

Козел – символ плодородия. Если девушке нравился парень, она подходила к нему на Масленицу в маске козла и говорила: „Юноша, юноша, возьми меня в жены“. Если возьмет, то на век останется рядом с очаровавшей его девушкой. Еще один важный игровой элемент – козу предлагали в жены неженатым мужчинам. Кстати, в народных сказания коза считается чертовым отродьем или даже его женой. Самого черта иногда изображают с частями тела как у козла.