В ближайшие выходные в Румшишкес весело отметят Масленицу

Маска козла считается важнейшим персонажем Масленицы в Жемайтии. Этой маски не было в Восточной Аукштайтии и за Неманом.
Козел – символ плодородия. Если девушке нравился парень, она подходила к нему на Масленицу в маске козла и говорила: „Юноша, юноша, возьми меня в жены“. Если возьмет, то на век останется рядом с очаровавшей его девушкой. Еще один важный игровой элемент – козу предлагали в жены неженатым мужчинам. Кстати, в народных сказания коза считается чертовым отродьем или даже его женой. Самого черта иногда изображают с частями тела как у козла.
Как переодеться в козла?
В древние времена Масленицу праздновали в масках! В козла переодевались так,:
Надевали шубу навыворот, на руки привязывали зимнюю шапку, на которой рисовали мелом глаза и закрепляли деревянные рога.
У козла между ног привязывали шерстяной носок с пеплом. по носку били, чтобы рассыпался пепел.
Шубу надевают навыворот, ходят на четвереньках. Под животом висит мешок с пеплом. Рога делают из соломы, приделывают хвост.
ПРОГРАММА МАСЛЕНИЦЫ | 2025
1 марта с 12 ч. в Румшишкес
10–17 ч.
Ярмарка кулинарного и народного наследия (на пути в Жемайтию, в городке, на площади)
Информационный центр (Дом Табаришкю)
„Дом метаморфоз“ – что Богом запрещено (Дом Табаришкю)
„Второй шанс“ – выставка и рассказ об изготовлении масок (Дом Пушалото)
„Подари вторую жизнь“ – мастерская, в которой делают птиц из текстиля (окружное управление)
Масленичная почта – отсылка открыток, сувениры (Почтовое агентство)
Мастерская „чертят“ – сделай маску (пожарный навес)
Выставка учеников Каунасской художественной гимназии „Масленица“ (пожарный навес)
„Легко сказать, но легко ли сделать?“ – деревянные маски с мастером Викторасом Райбужисом и его учениками (Дом Плунгес)
„Может видели седого козлика?“ – мастер-классы - будут делать козла из бумаги, фотовыставка (Дом Плунгес)
„Бабушкин козлик“ – мастер-класс - козы из желудей (дом оптовика)
„Пекарня ведьм“ (Пекарня)
Лечение „рожек“ – рецепты врача (Дом Жеймялё)
Городской магазин (Дом Жеймялё)
Фотоателье с масками (Дом Жеймялё)
Обработка янтаря и ткачество (Больница)
13–14 ч. лекция „Словацкая Морена и литовская Море. Сравнительная перспектива ритуальных“ (Дом Табаришкю)