В ближайшие дни в Литве – холода и сильный ветер: что ждет на следующей неделе

В пятницу днем увеличится облачность, особенно много облаков появится на западе страны, однако осадков не ожидается. Поднимется сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Днем будет от 4 градусов мороза на востоке страны до 1 градуса тепла у моря.
В субботу погода почти не изменится. Ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, будет дуть сильный ветер. Ночью будет 3–8, на юге и на востоке страны 9–12 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
В воскресенье особых осадков не ожидается. Ожидается переменная облачность без осадков. По-прежнему будет ветрено. Ночью 4–9, на востоке местами 10–12 градусов мороза. Днем станет теплее: на западе 1–4 градуса тепла, но на востоке по-прежнему будет ниже нуля.
В понедельник погода начнет меняться: станет облачно, местами возможны смешанные осадки. Будет скользко. Ослабеет ветер. Ночью будет 1–6 градусов мороза, на востоке Литвы 7–10 градусов мороза, однако днем ожидается оттепель, будет 1–5 градусов тепла.
Во вторник станет больше осадков. Станет еще немного теплее.