В ближайшие дни в Литве – холода и сильный ветер: что ждет на следующей неделе

В пятницу днем увеличится облачность, особенно много облаков появится на западе страны, однако осадков не ожидается. Поднимется сильный ветер, у моря порывы ветра достигнут 15–17 м/с. Днем будет от 4 градусов мороза на востоке страны до 1 градуса тепла у моря.

В субботу погода почти не изменится. Ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается, будет дуть сильный ветер. Ночью будет 3–8, на юге и на востоке страны 9–12 градусов мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.