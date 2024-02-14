В ближайшие дни - противостояние зимы и весны: ожидаются впечатляющие колебания температуры

Лишь в некоторых районах страны будет небольшой дождь. Ожидается слабый ветер переменного направления. Видимость в некоторых местах будет немного снижена из-за тумана

Максимальная температура повысится от 1-2 градусов тепла в северо-восточных районах до 5-6 градусов тепла в юго-западном регионе.

Циклон приблизится с запада в четверг вечером. Недостатка в облаках на небе не будет, прояснения будут лишь в первой половине ночи на восточной стороне. К утру осадки должны распространиться преимущественно над западными районами. Кое-где уже возможен мокрый снег, на большей части Литвы нужно остерегаться гололеда.

Ветер переменится с юго-восточного направления, постепенно усиливаясь. Самая низкая температура будет между 2 градусов холода и 3 градусами тепла. В восточной части, где в начале ночи будет больше прояснений местами похолодает до 4-5 градусов мороза.