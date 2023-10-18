В ближайшие дни погода в Литве будет очень неприятной

Днем давление поднимется, влияние ночной зоны снизится. Облака начнут рассеиваться, чаще будет выглядывать солнце. Осадки, в основном в виде дождя, будут идти реже. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Днем будет 8-12, на юго-западе страны 13 градусов тепла.

В четверг над Литвой установится зона высокого давления. Ночью особых осадков не ожидается. Будет дуть холодный северный ветер. Ночью будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на Куршской косе 5 градусов тепла. Днем погода немного изменится. Снова появится больше облаков, местами возможны небольшие осадки. Будет дуть северный ветер. Днем будет всего 4-9 градусов тепла.