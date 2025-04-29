В ближайшие дни – переменчивая погода: будут и заморозки, и 20 градусов тепла

Ожидается переменная облачность. Местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Усилится ветер. Днем будет 13-18 градусов тепла. У моря из-за ветра будет прохладнее - 10-12 градусов тепла.

В среду ночью в Литве установится зона высокого атмосферного давления. Облака снова рассеются, осадков не ожидается. Успокоится ветер. В большинстве районов будет 1-6 градусов тепла, а на поверхности почвы местами, в основном на севере и на западе страны, будет 0-4 градуса мороза.