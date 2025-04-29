2025.04.29 07:25

В ближайшие дни – переменчивая погода: будут и заморозки, и 20 градусов тепла

 
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Rytinės šalnos
Rytinės šalnos
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Во вторник днем с севера приблизится зона низкого атмосферного давления с холодным атмосферным фронтом.

Ожидается переменная облачность. Местами, в основном на востоке, пройдут небольшие дожди. Усилится ветер. Днем будет 13-18 градусов тепла. У моря из-за ветра будет прохладнее - 10-12 градусов тепла.

В среду ночью в Литве установится зона высокого атмосферного давления. Облака снова рассеются, осадков не ожидается. Успокоится ветер. В большинстве районов будет 1-6 градусов тепла, а на поверхности почвы местами, в основном на севере и на западе страны, будет 0-4 градуса мороза.

В среду днем погода снова изменится. Местами время от времени пройдут дожди, наибольшая вероятность осадков на северо-востоке страны. Усилится ветер. Воздух прогреется до 15-20, только на западе будет 10-14 градусов тепла.

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