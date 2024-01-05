В ближайшие дни ожидаются опасные холода

Во многих районах будет идти небольшой снег. Местами прогнозируют поземку. Будет дуть западный ветер, у моря ветер усилится до 14 м/с. Ожидается 5-10, у моря 2-4 градуса мороза.

В ночь на субботу центр циклона уйдет на северо-восток. На севере и на востоке выпадет небольшой снег. Будет дуть западный ветер. Ночью ожидается 11-16, местами на западе 6-10 градусов мороза.

В субботу днем над Литвой усилится зона высокого давления. Ожидаются прояснения, ненадолго выглянет солнце. Небольшие осадки возможны лишь местами, в основном на севере страны. Ветер сменится на северный. Днем будет 4-9, на северо-востоке будет 10-14 градусов мороза.

В воскресенье погоду обусловит юго-восточная часть антициклона, погода будет спокойной, но холодной. И ночью и днем ожидаются прояснения. Осадков не прогнозируют. Ночью будет 15-20, на северо-востоке 21-26 градусов мороза. Днем будет 10-15, на северо-востоке страны 16-21 градус.