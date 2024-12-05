В ближайшие дни на дорогах прогнозируют гололед: как избежать ДТП

Похоже, что обильных осадков пока не ожидается, однако будет около 0 градусов. При таких условиях формируется гололед или „черный лед“, который заметить сложно.
„Скользкую дорогу, когда лежит снег и температура -10, распознать легко. Самый опасный „черный лед“, его можно почувствовать во время торможения, колеса сразу начинают скользить – все. Еще один признак – если слегка повернуть руль, автомобиль скользит по прямой“, – сказал в интервью на Žinių radijаs Гелжинис.
По его словам, существенный сигнал - тормозной путь. Например, если при торможении скорость спадает медленно, водитель должен понять, что дорога скользкая.
При таких условиях автомобиль скользит. Главное - соблюдать спокойствие, не спешить. Кроме того, В такой ситуации помогают установленные в машине систем, например, ABS, но самое главное - ехать на безопасной скорости.
„Основа – все движения, которые вы совершаете должны быть мягкими и спокойными. Нельзя делать резкие движения, даже в аварийной ситуации, когда вы не контролируете автомобиль. Исправить положение надо во время управления, торможение должно быть мягким и усиливающимся. Если скорость была слишком большой, ошибка уже допущена. Скорость должна быть безопасной, чтобы контролировать автомобиль“, – советует Гелжинис.
По его словам, важно не делать резких движений рулем и не давить резко на тормоза. Все движения должны быть спокойными, чтобы понять, как реагирует автомобиль. Сохранить „холодную“ голову помогает планирование поездки – соблюдение дистанции, небольшая скорость и выбор управления как во время поездки, так и во время торможения.
Важно знать, как себя вести на горках. Если вы едете вверх по скользкой дороге, важно соблюдать достаточную дистанцию между тем автомобилем, который перед вами и вашим, ведь он может не только остановиться, но и покатиться назад.
Если едешь с горы, надо сохранять постоянную скорость и тормозить мягко. Если вы едете на авто с механической коробкой передач, то включите более низкую скорость.
Некоторые водители хотят знать, как маневрировать рулем при скольжении автомобиля.
„Если автомобиль скользит влево, поворачивайте колеса вправо. А если вправо, то колеса - влево“, – сказал Гелжинис.