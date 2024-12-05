В ближайшие дни на дорогах прогнозируют гололед: как избежать ДТП

„Основа – все движения, которые вы совершаете должны быть мягкими и спокойными. Нельзя делать резкие движения, даже в аварийной ситуации, когда вы не контролируете автомобиль. Исправить положение надо во время управления, торможение должно быть мягким и усиливающимся. Если скорость была слишком большой, ошибка уже допущена. Скорость должна быть безопасной, чтобы контролировать автомобиль“, – советует Гелжинис.