В ближайшие дни готовьтесь к возможному гололеду

Во многих районах пройдут дожди. Более интенсивные дожди ожидаются в северо-западной части страны, тогда как в юго-восточной части будет суше. Ожидается слабый ветер переменного направления. Температура воздуха в большинстве районов составит 3–5 градусов тепла. В юго-восточной части страны есть вероятность, что температура местами поднимется до 6-7 градусов, а в районах Мажейкяй и Скуодас днем местами температура будет держаться всего на уровне 2 градусов тепла.
В понедельник ночью в Литве сохранятся дождевые облака. Во многих местах пройдут дожди, местами возможна морось. Ветер будет дуть с разных сторон и иметь непостоянное направление. Температура воздуха составит 0-5 градусов тепла. По мере приближения температуры к нулю местами появится лед и станет скользко. Лишь в некоторых районах страны в течение дня ожидается небольшой дождь. Южный ветер усилится до 7–12 м/с. Максимальная температура составит 3-7 градусов тепла. Во вторник погода останется очень похожей.