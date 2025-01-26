В ближайшие дни готовьтесь к возможному гололеду

Во многих районах пройдут дожди. Более интенсивные дожди ожидаются в северо-западной части страны, тогда как в юго-восточной части будет суше. Ожидается слабый ветер переменного направления. Температура воздуха в большинстве районов составит 3–5 градусов тепла. В юго-восточной части страны есть вероятность, что температура местами поднимется до 6-7 градусов, а в районах Мажейкяй и Скуодас днем ​​местами температура будет держаться всего на уровне 2 градусов тепла.