2025.04.17 17:30

В ближайшее время в Литву перевезут останки добровольца, погибшего в Украине

 
Elta
Аустея Паулаускайте
ru.DELFI.lt
Atsisveikinimas su žuvusiu lietuviu (Blue / Yellow for Ukraine nuotr.)
Atsisveikinimas su žuvusiu lietuviu (Blue / Yellow for Ukraine nuotr.)
ФОТО: Delfi

Останки Томаса Валентелиса, погибшего в Украине, в ближайшее время перевезут в Литву, сообщает Министерство обороны (Минобороны).

„В ближайшее время в Литву перевезут останки Томаса Валентелиса — литовца, добровольно присоединившегося к борьбе за свободу Украины. Т. Валентелис боролся за то, что для него было самым главным— за свободу, справедливость и человеческое достоинство. Его решение присоединиться к защитникам Украины стало ярким символом мужества и солидарности“, — говорится в сообщении министерства.

„Все желающие попрощаться с Томасом Валентелисом смогут сделать это после Пасхи. Останки будут установлены в церкви Святого Игнатия, где также пройдет Богослужение. Более подробная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время“, — сообщает Минобороны.

Похороны Т. Валентелиса пройдут в его родном городе Биржай, во время церемонии военнослужащие 5-го отряда ДСОК Литовской армии почтут его память залпом из ружей.

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