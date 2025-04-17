В ближайшее время в Литву перевезут останки добровольца, погибшего в Украине

„В ближайшее время в Литву перевезут останки Томаса Валентелиса — литовца, добровольно присоединившегося к борьбе за свободу Украины. Т. Валентелис боролся за то, что для него было самым главным— за свободу, справедливость и человеческое достоинство. Его решение присоединиться к защитникам Украины стало ярким символом мужества и солидарности“, — говорится в сообщении министерства.