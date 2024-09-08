2024.09.08 12:11

В Белорусском музее открылась новая экспозиция

 
ru.DELFI.lt
Nedaudoti
Nedaudoti
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский белорусский музей Ивана Луцкевича представляет новую выставку, на которой можно увидеть чистые листы бумаги из архивов музея. На выставке представлены чистые тетради, открытки, бланки, листы бумаги, листочки, записные книжки, конверты, рисовальная бумага, картон, фотоальбомы, трафареты, факсы и др., madeinvilnius.lt

Все материалы для выставки отобраны во время проверки и инвентаризации коллекций. В архивном наследии каждого человека есть корреспонденция, черновики, эскизы, рисунки, а также неиспользованная бумага. Люди держат ее под рукой на всякий случай, если потребуется выслать открытку, написать стихотворение или картину, но иногда не используют.

Выставка знакомит посетителей с неосуществленной частью 11 коллекций музея, включая коллекции наследия диссидентов, учителей, ссыльных, журналистов и исследователей архивов: Зои Коуш, Зоськи Верас, Олега Аблажея, Алексея Анищика, Адольфа Климовича, Яна Тулейки, Надежды и Язэпа Шнаркевичей, Сяржука Витушки, газеты Наша Нива и колхозов западной части Беларуси в 1950 гг . Экспонаты выставки охватывают столетие, с 1910 до 2010 года.

Выставка отражает старые технологии письма, постоянную нехватку бумаги в послевоенном СССР, что заставляло людей накапливать ее, период самиздата, графомании, коллекционирование, эстетику старой бумаги и чем все это закончилось. Выставка называется „Гефкер“, что в переводе с идиш означает „ничей, брошенный на произвол“.

Есть гид по выставке на трех языках: белорусском, литовском и английском, а также аудиодорожка со звуками тишины, окружающей белорусов, эти записи прислали белорусы со всей Европы. Во время экспозиции будут проводить туры на белорусском, литовском и английском языках с участием кураторов и другие мероприятия, информацию о них можно найти на странице музея в социальной сети.

Адрес музея: ул. Вильняус, 20.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии