В Белорусском музее открылась новая экспозиция

Все материалы для выставки отобраны во время проверки и инвентаризации коллекций. В архивном наследии каждого человека есть корреспонденция, черновики, эскизы, рисунки, а также неиспользованная бумага. Люди держат ее под рукой на всякий случай, если потребуется выслать открытку, написать стихотворение или картину, но иногда не используют.
Выставка знакомит посетителей с неосуществленной частью 11 коллекций музея, включая коллекции наследия диссидентов, учителей, ссыльных, журналистов и исследователей архивов: Зои Коуш, Зоськи Верас, Олега Аблажея, Алексея Анищика, Адольфа Климовича, Яна Тулейки, Надежды и Язэпа Шнаркевичей, Сяржука Витушки, газеты Наша Нива и колхозов западной части Беларуси в 1950 гг . Экспонаты выставки охватывают столетие, с 1910 до 2010 года.
Выставка отражает старые технологии письма, постоянную нехватку бумаги в послевоенном СССР, что заставляло людей накапливать ее, период самиздата, графомании, коллекционирование, эстетику старой бумаги и чем все это закончилось. Выставка называется „Гефкер“, что в переводе с идиш означает „ничей, брошенный на произвол“.
Есть гид по выставке на трех языках: белорусском, литовском и английском, а также аудиодорожка со звуками тишины, окружающей белорусов, эти записи прислали белорусы со всей Европы. Во время экспозиции будут проводить туры на белорусском, литовском и английском языках с участием кураторов и другие мероприятия, информацию о них можно найти на странице музея в социальной сети.
Адрес музея: ул. Вильняус, 20.