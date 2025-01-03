В Беларуси задержан выдававший себя за миллионера гражданин Литвы, ему грозит лишение свободы

Белорусские пограничники сообщили о задержании гражданина Литвы, который на границе предъявил чужой паспорт.
„Ехавший в автобусе Вильнюс-Минск мужчина предъявил чужой паспорт. Задержанный сказал, что является гражданином Литвы, но не может покинуть ее территорию под своим именем, поэтому одолжил паспорт у друга“, – сказано в сообщении.
Мужчина был задержан в Беларуси. Начато расследование, за нарушение подозреваемому грозит штраф в размере 4000 рублей (1182 евро). За использование чужого документа его ждет уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет.
По сведениям Delfi, задержанный – подозреваемый в крупном мошенничестве и других преступлениях, ранее неоднократно судимый Игнас Йомантас. Сейчас в Литве ему назначено несколько мер пресечения, включая запрет на выезд из страны.
„У прокуратуры есть информация о том, что подозреваемый нарушил меру пресечения и поехал в Беларусь. Связанные с этим обстоятельства уточняются“, – указала представитель прокуратуры Рита Стундене.
По словам представителя Службы охраны госграницы Гедрюса Мишутиса, белорусы информировали литовских пограничников о том, что был задержан гражданин Литвы, но пока о личности задержанного говорить рано, нельзя слепо доверять информации соседей.
„В связи с полученной информацией обстоятельства уточняются. Мы смотрим, как совершали пересечение границы. О личностях мы точно не можем говорить“, – заметил представитель СОГГ.
Литовские пограничники пока не получали информацию от коллег о намерениях вернуть подозреваемого на родину.
Министерство иностранных дел Литвы указало, что посольство в Беларуси информировано о задержании гражданина Литвы.
„Если потребуется, подозреваемому предоставят необходимую консульскую помощь, – указали в МИДе. – МИД Литвы настоятельно рекомендует гражданам Литвы не ездить в Беларусь, а тем, кто там находится - немедленно покинуть ее территорию“.
Адвокат Йомантаса Александр Вишневский сказал Delfi, что ничего не знает о задержании своего клиента в Беларуси, поэтому ничего комментировать не может.
Напомним, что Литовское бюро криминальной полиции (ЛБКП) провело тщательное расследование и вероятно раскрыло схему преступных действий в сфере строительного бизнеса, выявило преступную группировку, которая наживалась за счет государства и жителей Литвы. По данным Delfi, лидер группировки - Игнас Йомантас, который называет себя миллионером.
В ходе расследования ЛБКП провело операцию и обыски в домах, машинах и офисах.
В ходе операции задержали 8 подозреваемых в мошенничестве, предоставлении неверных данных о доходах, прибыли и имуществе, ведении „двойной“ бухгалтерии, легализации полученного преступным путем имущества (отмывании денег) и др. преступлений.
Во время обысков были обнаружены и изъяты необходимые для следствия документы, записи, компьютерные данные, наличные, вероятно, полученные преступным путем, кошельки с криптовалютой, растительные вещества неизвестного происхождения, таблетки и другие важные для следствия улики.
Подозревают, что с 2019 года организованная группировка создала схему, благодаря которой избегала уплаты налогов в сфере реновации старых зданий, ведомствам предоставляли ложные данные о деятельности компаний, компании не платили НДС и налог на прибыль.
Согласно подсчетам, госбюджет недополучил больше 1,2 млн. евро.
Подозревают, что лидер преступной группировки – Игнас Йомантас. Вместе с другими членами группировки он покупал большие старые строительные объекты. Получал на их ремонт необходимые разрешения, оформлял проведение капитального ремонта, менял назначение объектов, выполнял разные ремонтные работы: обновляли проводку, подключали водопровод, устанавливали лифты, меняли окна, приводили в порядок фасад и т.д.
Позже объекты делили на отдельные жилые помещения (для отдыха или на квартиры) и продавали. Покупатели таких „квартир“ подписывали отдельные договоры о ремонте и строительстве с неизвестным им подрядчиком – компаниями, которые, как подозревают, участвовали в деятельности группировки.
Расследование было начато осенью 2023 года, им руководит Генпрокуратура, а осуществляет расследование ЛБКП.
Расследование проводят в рамках 4 ч. 25 ст. УК ЛР (создание организованной группировки), 182 ст. УК ЛР - мошенничество, 2 ч. 220 ст. – предоставление ложной информации о доходах, прибыли и имуществе, 222 ст. - ведение „двойной бухгалтерии, 216 ст. – отмывание денег.