В Беларуси задержан выдававший себя за миллионера гражданин Литвы, ему грозит лишение свободы

Белорусские пограничники сообщили о задержании гражданина Литвы, который на границе предъявил чужой паспорт.

„Ехавший в автобусе Вильнюс-Минск мужчина предъявил чужой паспорт. Задержанный сказал, что является гражданином Литвы, но не может покинуть ее территорию под своим именем, поэтому одолжил паспорт у друга“, – сказано в сообщении.

Мужчина был задержан в Беларуси. Начато расследование, за нарушение подозреваемому грозит штраф в размере 4000 рублей (1182 евро). За использование чужого документа его ждет уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 2 лет.