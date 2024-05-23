В Беларуси обвинили в шпионаже и задержали гражданку Литвы

Суд над Еленой начнется 3 июня 2024 года в Минском городском суде. Суд будет закрытым. Женщину обвиняют в „агентурной деятельности“ (ст. 358-1 УК РБ). Ей грозит от трех до семи лет колонии.

„Ситуация известна МИДу, и мы оказываем консульскую помощь. У нас нет оснований верить в обоснованность обвинений. Министерство вновь рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, поскольку литовские граждане могут быть незаконно задержаны, подвергнуты вымышленным обвинениям и допрошены белорусскими силовыми структурами“.