В Беларуси изучают вопрос строительства второй АЭС

«Такие задачи есть, мы сейчас этим занимаемся, рассматриваются вопросы, связанные не только со строительством, но дальнейшей эксплуатацией, – организационные, технические, экономические», – сказал Каранкевич.

БелАЭС будет обеспечивать более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии. С учетом прогнозов по дальнейшему росту электропотребления реальным сектором экономики, населением, электротранспортом, энергосистема должны быть готова удовлетворить эти потребности, отмечают в Минэнерго РБ.

«Мы должны анализировать не 2030-й и даже не 2035-й год, а 2040-й год, – сказал министр энергетики РБ. – В дальнейшем у нас в стране будет развиваться промышленность, будет рост спроса на электроэнергию и у населения. Активно развивается электротранспорт. Продолжается строительство нового электрифицированного жилья, перевод индивидуального жилфонда на использование электроэнергии для отопления».