В Беларуси изучают вопрос строительства второй АЭС

«Такие задачи есть, мы сейчас этим занимаемся, рассматриваются вопросы, связанные не только со строительством, но дальнейшей эксплуатацией, – организационные, технические, экономические», – сказал Каранкевич.
БелАЭС будет обеспечивать более 40% внутренних потребностей страны в электроэнергии. С учетом прогнозов по дальнейшему росту электропотребления реальным сектором экономики, населением, электротранспортом, энергосистема должны быть готова удовлетворить эти потребности, отмечают в Минэнерго РБ.
«Мы должны анализировать не 2030-й и даже не 2035-й год, а 2040-й год, – сказал министр энергетики РБ. – В дальнейшем у нас в стране будет развиваться промышленность, будет рост спроса на электроэнергию и у населения. Активно развивается электротранспорт. Продолжается строительство нового электрифицированного жилья, перевод индивидуального жилфонда на использование электроэнергии для отопления».
Во время церемонии начала загрузки ядерного топлива в реактор второго энергоблока БелАЭС в декабре 2021 года премьер Беларуси Роман Головченко сообщил, что Александру Лукашенко осенью следующего года будет представлен доклад о перспективе строительства второй АЭС. В январе 2022 года глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщал, что Россия и Беларусь ведут переговоры о возможном строительстве новой АЭС.
В январе этого года председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков сообщал, что в Беларуси ищут место для строительства еще одной АЭС. В августе Александр Лукашенко еще раз заявил о планах строительства второй АЭС на востоке Беларуси. В «Росатоме» выразили готовность помочь со строительством второй белорусской АЭС, если будет такая просьба от Минска.