В Балтийском море вместе с отдыхающими купался уж

Альгирдас в шутку написал, что, видимо, Жильвинас ищет свою Эгле (как в сказке “Эгле - королева ужей“).

Об ужах у моря портал писал и прежде. В 2021 г. ужа на берегу моря запечатлел писатель Витаутас В. Ландсбергис.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что Балтийское море неопасно для змей, поскольку вода в нем не очень соленая. По его словам, ужи приползают к морю за добычей - мелкими рыбешками и моллюсками.