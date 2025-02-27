2025.02.27 11:05

В Балтийском море был замечен кит

 
млекопитающее запуталось в сетях
ru.DELFI.lt
Baltijos jūroje pastebėtas banginis
Baltijos jūroje pastebėtas banginis
ФОТО: HANDOUT | AFP / Scanpix

В среду в береговых водах Польши из рыболовных сетей был освобожден горбатый кит длиной почти 10 м.

В Балтийском море китов наблюдают нечасто, поскольку море небольшое и им здесь не прокормиться.

„Спасательная операция была успешной. Животное освободили“, – сказала AFP пресс-секретарь фонда Word Wildlife Fund Poland Агнешка Велькович.

Baltijos jūroje pastebėtas banginis

Кита заметили в 80 м от берега, недалеко от городка Мендзыздрое, в северо-западной части Польши.

„Кит был спокоен. Когда спасатели во второй раз попытались убрать сети, животное, видимо, поняло, что люди хотят ему помочь и стало „сотрудничать“, – прибавила Велькович.

По ее словам, специалисты какое-то время будут наблюдать за китом. Надеются, что он выплывет в широкие воды.

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