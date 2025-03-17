2025.03.17 15:30

В аптеку идти необязательно: в Литве популярностью пользуется новый способ приобретения рецептурных препаратов

 
ru.DELFI.lt
Vaistinė
Vaistinė
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Для многих пожилых людей поход в аптеку - это почти визит к врачу – люди идут не только за препаратами, но и за консультацией, советом. Наверное, это одна из причин, по которой продажа лекарств по интернету пока не стала массовым явлением, пишет портал LNK.lt.

Безопасно ли покупать лекарства по интернету, рассказал вице-министр Даниэль Наумовас.

– Как Вы считаете, приживется ли продажа лекарств по интернету?

– Да. Думаю, так и будет, так было с продуктами питания и одеждой. Кроме того, у этой формы торговли есть свои плюсы. Во-первых, человек может заказать лекарства на дом. К примеру, если аптека далеко, не придется туда идти. Это особенно актуально для пожилых людей. Другой плюс – можно заказать лекарства не только себе, но и своим близким. Если вы даете разрешение в системе e.sveikatа, можете подключиться, где бы вы ни находились и заказать лекарства, например, бабушке. Ей их доставят, не придется ходить в аптеку. Еще один важный аспект – конфиденциальность. В маленьких городах все друг друга знают, так другие увидят, какие лекарства покупает человек. Удаленная продажа от этого защищает.

Viceministras Daniel Naumovas

– Безопасна ли такая покупка?

– Да, потому что покупку оформляете через систему e.sveikatа, поэтому вы покупаете препараты только в надежных аптеках.

Еще один важный аспект – доставка. Сейчас в пакоматы доставляют не все препараты, поскольку для некоторых важен Так и с лекарствами – они утрачивают ценные качества. Однако в будущем проблему решат специальные пакоматы, контролирующие температур.

Представитель Eurovaistinė Камиле Шоблинске рассказала, кто обычно покупает лекарства по интернету.

„Eurovaistinės“ komunikacijos projektų vadovė Kamilė Šoblinskė

– Много ли людей пользуются такой возможностью?

– Мы заметили, что жители все чаще покупают рецептурные препараты по интернету. Сейчас число таких покупателей увеличилось в два раза, по сравнению с тем периодом, когда появилась такая возможность.

– Некоторые люди говорят, что покупать лекарства сложно, потому что нужно подключаться к e.sveikatа, которая не всегда нормально работает.

– Процесс прост - человек подключается к своей странице e.sveikatа. Система показывает действующие рецепты, тогда человек выбирает аптеку, в которой хочет их купить. После этого его направляют на сайт этой аптеки, где формируют корзину заказа. Важно, что перед оформлением заказа человек онлайн переписывается с провизором, получает необходимую консультацию. После консультации заказ подтверждается и остается ждать, когда препараты доставят в аптеку или на дом.

– Это дополнительная нагрузка на провизоров. Иногда на словах ответить на вопросы легче, чем письменно.

– Да, поэтому в аптеках есть команда провизоров, консультирующая пациентов как письменно, так и по телефону. В результате пациенты получают консультацию удобным способом.

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