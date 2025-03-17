В аптеку идти необязательно: в Литве популярностью пользуется новый способ приобретения рецептурных препаратов

– Да. Думаю, так и будет, так было с продуктами питания и одеждой. Кроме того, у этой формы торговли есть свои плюсы. Во-первых, человек может заказать лекарства на дом. К примеру, если аптека далеко, не придется туда идти. Это особенно актуально для пожилых людей. Другой плюс – можно заказать лекарства не только себе, но и своим близким. Если вы даете разрешение в системе e.sveikatа, можете подключиться, где бы вы ни находились и заказать лекарства, например, бабушке. Ей их доставят, не придется ходить в аптеку. Еще один важный аспект – конфиденциальность. В маленьких городах все друг друга знают, так другие увидят, какие лекарства покупает человек. Удаленная продажа от этого защищает.