2025.04.06 14:13

В апреле в Вильнюсе возобновятся съемки: график ограничения движения

 
ru.DELFI.lt
Vilnius
Vilnius
ФОТО: Shutterstock

После чрезвычайно напряженного марта съемки продолжаются и в апреле. Весной съемочные площадки появятся в Старом городе Вильнюса, на проспекте Конституциес, переулке Лукишкес, улице Озо и в других места, сообщает портал MadeinVilnius.

В первый месяц весны в столице работали кинематографисты из Эстонии, Швеции, Украины, США и Литвы, которые отсняли в общей сложности 11 проектов. Апрель не менее насыщенный — в столице работают кинематографисты из США, Швеции, Израиля и Эстонии. Снимаются научно-фантастический сериал, детский фильм, эпизод сериала, посвященного еврейской истории, остросюжетная драма.

Вильнюсское кинобюро информирует о съемках в городе и краткосрочных ограничениях движения:

  • С 17 час. 6 апреля до 24 час. 7 апреля съемки будут проходить рядом со зданием по ул. Диджейи, 36. Для съемок будут зарезервированы 20 парковочных мест на ул. Диджейи и 12 мест на переулке Пассажо, а 7 апреля с 13.00 до 24.00 во время съемок, возле здания на ул. Диджейи, 36, движение пешеходов будет ограничено на короткое время (до 3 минут), а с 21.00 до 24.00 час будет ограничено и движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта).

  • С 23.30 час. 6 апреля до 19.30 час. 8 апреля съемки будут проходить на проспекте Конституциес,12.

  • С 8 час. 6 апреля до 19.30 час. 8 апреля на улице Упес,9 будет зарезервировано 14 парковочных мест.

  • С 17.30 час. 7 апреля до 5.30 час. 9 апреля съемки пройдут на проспекте Конституциес, 7А.

  • С 18 час. 6 апреля до 5.30 час. 9 апреля на ул. Гегужес 3-осиос будет зарезервировано 8 парковочных мест.

  • С 17 час. 7 апреля до 10 час. 10 апреля на улице Шв. Йоно и будет зарезервировано 10 парковочных мест, а с 5 до 21 час. 10 апреля – 16 парковочных мест.

  • 10 апреля с 9.00 до 16.00 час и с 19 до 20 час. съемки будут проходить на улице Шв.Йоно. Во время съемок движение транспортных средств и пешеходов будет ограничено на короткий период (до 5 минут).

  • С 24 час. 17 апреля до 24 час. 22 апреля 50 парковочных мест будут зарезервированы возле Японского сада.

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