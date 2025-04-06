В апреле в Вильнюсе возобновятся съемки: график ограничения движения

С 17 час. 6 апреля до 24 час. 7 апреля съемки будут проходить рядом со зданием по ул. Диджейи, 36. Для съемок будут зарезервированы 20 парковочных мест на ул. Диджейи и 12 мест на переулке Пассажо, а 7 апреля с 13.00 до 24.00 во время съемок, возле здания на ул. Диджейи, 36, движение пешеходов будет ограничено на короткое время (до 3 минут), а с 21.00 до 24.00 час будет ограничено и движение транспортных средств (за исключением общественного транспорта).

С 23.30 час. 6 апреля до 19.30 час. 8 апреля съемки будут проходить на проспекте Конституциес,12.

С 8 час. 6 апреля до 19.30 час. 8 апреля на улице Упес,9 будет зарезервировано 14 парковочных мест.

С 17.30 час. 7 апреля до 5.30 час. 9 апреля съемки пройдут на проспекте Конституциес, 7А.

С 18 час. 6 апреля до 5.30 час. 9 апреля на ул. Гегужес 3-осиос будет зарезервировано 8 парковочных мест.

С 17 час. 7 апреля до 10 час. 10 апреля на улице Шв. Йоно и будет зарезервировано 10 парковочных мест, а с 5 до 21 час. 10 апреля – 16 парковочных мест.

10 апреля с 9.00 до 16.00 час и с 19 до 20 час. съемки будут проходить на улице Шв.Йоно. Во время съемок движение транспортных средств и пешеходов будет ограничено на короткий период (до 5 минут).