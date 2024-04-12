В анкете кандидаты в президенты указали партийную принадлежность: Науседа написал, что был коммунистом

В анкете действующего президента Гитанаса Науседы сказано, что он был членом Коммунистической партии. Ранее в анкете Науседы этой информации не было. О том, что президент был членом Компартии Литвы, стало известно весной 2023 года. Тогда этот факт своей биографии признал и сам Науседа. Он сказал, что это была ошибка молодости.
Согласно анкете, адвокат Игнас Вегеле ранее был членом Союза христианских демократов и членом партии Литовские христиане-демократы.
Самовыдвиженец Эдуардас Вайткус был членом Партии труда и Национального объединения.
Несмотря на то, что бывший глава Конституционного суда Дайнюс Жалимас является кандидатом Партии свободы. ранее он был членом Союза консерваторов.
Основатель партии "Заря Немана" Ремигиюс Жемайтайтис перед этим был членом "Порядка и справедливости" и "Свободы и справедливости".
Кандидат демократического союза "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас ранее никогда не был членом какой-либо партии.
Delfi напоминает, что президентские выборы пройдут 12 мая, на этот пост претендуют 8 кандидатов: Еглинскас, Андрюс Мазуронис, Науседа, Ингрида Шимоните, Вайткус, Вегеле, Жалимас и Жемайтайтис.