В Алитусском районе пройдут двухдневные военные учения

С 12:00 12 декабря и до 9:00 13 декабря учения будут проходить на складах предприятий на ул. Аудею и Прамонес в Алитусе, а также в окрестностях и лесах деревней Вечюнай, Даугай, Канченай, Вайкантонис, Ужукальняй, Скабейкяй, Ракшчя, Жидоняй (Алитусский р-н), Мешкучяй, Гененис, Жилинай, Дамононис, Канюкай, Бурбонис, Ута, Рудня (Варенский р-н).