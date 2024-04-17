В аквариуме торгового центра Mega не осталось акул-долгожителей

 
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Megos akvariumas (E. Gendrėnaitės nuotr.)
Megos akvariumas (E. Gendrėnaitės nuotr.)
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Много лет аквариум торгового центра Mega был тем местом в Литве, где можно было увидеть акул. Акулы и еще больше 200 рыб 40 разных экзотических видов радовали посетителей торгового центра почти 20 лет. У аквариума часто собирались школьники, приходившие на экскурсию по аквариуму ТЦ МEGA. Однако сейчас акул в Литве не осталось – представители Mega сообщили, что акулы умерли от старости.

Биолог и водолаз Тадас Лауринавичюс, который присматривал за жителями аквариума в Megа, сказал, что в аквариуме жили три акулы: две черноперые и одна самка темной акулы.

"Одна акула умерла в начале марта, а недавно умерли и две другие. Все они умерли от старости", – сказал Лауринавичюс.

Биолог Литовского морского музея Саулюс Каралюс в свое время помог команде ТЦ Mega выбрать акул для аквариума. Он рассказал, что черноперые и темные акулы - близкие виды.

В природе черноперые акулы живут в среднем 12 лет, а темные - 16 лет.

"В аквариуме они жили с 2005 года", - сказал Лауринавичюс.

Благодаря тому что акул хорошо кормили, они не нападали на других жителей аквариума. За акулами ухаживали ветеринары. Вероятно хорошие условия жизни позволили акулам жить дольше, чем их родственники живут в природе.

Сейчас команда ТЦ решает, каких акул заведут в аквариуме.

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