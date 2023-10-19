В адрес собравшихся в поддержку Палестины прозвучала критика: вы поддерживаете убийц

"Я пришел поддержать правду, посмотреть в глаза людям, попытаться понять, что с ними не так. Если это дети, то я не обращаю внимания, это привилегированные дети, встали с дивана, пришли пошуметь – это не проблема", – сказал Лупшиц.

Общественный деятель Даниэль Лупшиц сказал, что ему непонятно, на каком основании организовано это шествие.

В это же время на Кафедральную площадь пришла группа людей, поддерживающих Израиль. Они подняли вопрос, кого на самом деле поддерживают участники Молчаливого шествия.

" Израиль коллективно наказывает жителей, что запрещено Женевской конвенцией, он отключил подачу воды жителям, бомбит мирных жителей, целится в мирных жителей. Надо напомнить, что Израиль до этого момента был оккупантом Сектора Газа, а оккупант, в соответствии с Женевской конвенцией - в ответе за оккупированную популяцию, за ее базовые потребности", – сказал Мажейка.

На площадь пришло около 100 человек с кладбищенскими свечами в руках, а на руках у них были оранжевые ленточки. Участников шествия сопровождали сотрудники Службы общественной безопасности.

"Проблема для меня - гипокриты. Когда террористы "Хамас" напали на Израиль, когда отрезали головы детям, когда сжигали их живыми, когда похищали людей, насиловали молодых женщин, похищали мужчин, рубили им головы, где были эти люди, выступающие против геноцида?" – вопрошал он.

Лупшиц сказал, что ему непонятно, кого защищают участники шествия, каковы их мотивы.

"Я не антисемит, но..." – это они. Эти люди что? За войну? За лжецов? За убийц? За насильников? За похитителей людей?", – удивлялся он.

Напомним, что 7 октября террористы "Хамас" напали на Израиль, стали бомбить его тысячами ракет, прорвались на его территорию, убивали и похищали жителей. В ответ Израиль объявил военное положение и стал бомбить Сектор Газа. После этого в Европе начались акции в поддержку палестинцев.

Лупшиц хотел подойти и поговорить с участниками акции, но его попросили отойти.