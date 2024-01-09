В 23 магазинах Maxima в столице жители бесплатно могут получить пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов

До апреля этого года в 23 магазинах сети Maxima в столице жители могут бесплатно получить пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов. Новшество заинтересовало жителей – только за первую неделю в трех магазинах средства для сортировки взяли около 3000 человек. Сеть Maxima не только призывает своих покупателей сортировать отходы, но и участвует в программе помощи нуждающимся. Цель пожертвований продуктов – снижение количества пищевых отходов, пишет портал madeinvilnius.lt.