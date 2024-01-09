В 23 магазинах Maxima в столице жители бесплатно могут получить пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов

 
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ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
До апреля этого года в 23 магазинах сети Maxima в столице жители могут бесплатно получить пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов. Новшество заинтересовало жителей – только за первую неделю в трех магазинах средства для сортировки взяли около 3000 человек. Сеть Maxima не только призывает своих покупателей сортировать отходы, но и участвует в программе помощи нуждающимся. Цель пожертвований продуктов – снижение количества пищевых отходов, пишет портал madeinvilnius.lt.

Напомним, что с 1 января 2024 года жители Вильнюса должны сортировать не только вторсырье, но и пищевые отходы. Их следует собирать в специальные оранжевые пакеты и выбрасывать в общие контейнеры. Потом этот мусор будут отделять от остальных коммунальных отходов и использовать для производства компоста.

Специальные оранжевые пакеты и емкости для них жителям раздают бесплатно. До апреля их будут бесплатно раздавать и в 23 магазинах сети Maxima. Получить эти средства можно здесь.

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