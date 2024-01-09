В 23 магазинах Maxima в столице жители бесплатно могут получить пакеты и емкости для сортировки пищевых отходов

Напомним, что с 1 января 2024 года жители Вильнюса должны сортировать не только вторсырье, но и пищевые отходы. Их следует собирать в специальные оранжевые пакеты и выбрасывать в общие контейнеры. Потом этот мусор будут отделять от остальных коммунальных отходов и использовать для производства компоста.
Специальные оранжевые пакеты и емкости для них жителям раздают бесплатно. До апреля их будут бесплатно раздавать и в 23 магазинах сети Maxima. Получить эти средства можно здесь.
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