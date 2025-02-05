В 2024 году уровень безработицы в Литве составил 7,1%

В четвертом квартале 2024 года уровень безработицы в Литве составлял 6,5 проц., снизившись на 0,3 проц. пункта по сравнению с третьим кварталом. Уровень безработицы среди мужчин составил 7,4 проц., среди женщин – 5,6 проц., снизившись с третьего квартала по 0,3 проц. пункта соответственно. Уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) составил 13,1 проц. и снизился на 6,5 проц. пункта за квартал.

Уровень безработицы среди молодежи (15-24 лет) в 2024 году составил 16,2 проц., что на 2,4 проц. пункта выше, чем в 2023 году. Уровень долгосрочной безработицы за год не изменился и составил в 2024 году 2,3 проц.

По данным Статистического исследования занятости жителей, уровень безработицы среди мужчин в прошлом году составил 7,7 проц., среди женщин – 6,4 проц. (в 2023 году – 7,3 и 6,4 проц. соответственно).

В четвертом квартале 2024 года в Литве насчитывалось 102 тыс. безработных, что на 6,3 тыс. меньше, чем в третьем квартале. Численность длительно безработных за квартал увеличилась на 8,1 тыс. человек и составила 43,4 тыс. человек, численность безработных в возрасте 15-24 лет составила 12,6 тыс. человек.

В четвертом квартале 2024 года работали 1 млн 468,7 тыс. человек, их численность по сравнению с третьим кварталом 2024 года сократилась на 12,9 тыс.

Уровень занятости жителей в возрасте 15-64 лет в четвертом квартале 2024 года составил 73,9 проц., снизившись за квартал на 0,3 проц. пункта.