В 2024 году минимальная зарплата в Литве была самой высокой среди стран Балтии

По данным агентства, в 2024 году реальная заработная плата выросла на 8,5 проц.
В октябре 2024 года четверть всех работников страны зарабатывали 884 евро или меньше, остальные 25 проц. работников получали от 884 до 1 147 евро, еще четверть работников зарабатывали от 1 147 до 1 580 евро, а остальные зарабатывали более 1 580 евро, после вычета налогов.
Медианная нетто зарплата в октябре 2024 года составила 1 147 евро, что на 140 евро больше, чем в октябре 2023 г.
Около 28 тыс. работников получили брутто-зарплату более 6 тыс. евро, что примерно на 8 тыс. работников больше, чем год назад.
В 2024 году средняя численность работников, уплачивающих налоги в Содру, составила около 1 млн 377 тыс. человек, что на 12,3 тыс. больше, чем в 2023 году. Более двух третей (73,3 проц., или 1 млн 9 тыс.) занятых работали в частном секторе. Менее трети (26,7 проц., или 367,2 тыс.) занятых работали в бюджетном секторе (включая работников государственных и муниципальных предприятий).
Средняя заработная плата в Литве в 2024 году выросла на 10,2 проц.
По данным ГАД, в 2024 году среднемесячная заработная плата до уплаты налогов, включая индивидуальные предприятия, выросла на 10,2 проц., или 204 евро, и составила 2 218 евро.
Средняя месячная зарплата после уплаты налогов в 2024 году составила 1 365 евро и увеличилась на 9,3 проц. или 116 евро.
В 2024 году брутто зарплата в государственном секторе росла быстрее. За год она увеличилась на 12,8 проц. до 2 386 евро, тогда как в частном секторе она увеличилась на 9 проц. до 2 151 евро.
В 2024 году брутто зарплата в стране увеличилась на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности. Самую высокую заработную плату брутто получали работники информационно-коммуникационных (около 3 981 евро), финансовых и страховых компаний (около 3 574 евро). Наименьший доход получили работники сферы услуг размещения и общепита (около 1 475 евро), операций с недвижимостью (около 1 717 евро) и прочей деятельности в сфере услуг (1 767 евро).