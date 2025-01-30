В 2024 году минимальная зарплата в Литве была самой высокой среди стран Балтии

По данным агентства, в 2024 году реальная заработная плата выросла на 8,5 проц.

В октябре 2024 года четверть всех работников страны зарабатывали 884 евро или меньше, остальные 25 проц. работников получали от 884 до 1 147 евро, еще четверть работников зарабатывали от 1 147 до 1 580 евро, а остальные зарабатывали более 1 580 евро, после вычета налогов.

Медианная нетто зарплата в октябре 2024 года составила 1 147 евро, что на 140 евро больше, чем в октябре 2023 г.

Около 28 тыс. работников получили брутто-зарплату более 6 тыс. евро, что примерно на 8 тыс. работников больше, чем год назад.