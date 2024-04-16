Ужу не понравилось внимание со стороны женщины: он применил старый трюк

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что у ужей есть несколько способов самозащиты, если ни один из них не срабатывает, уж может укусить. Правда, укус ужа не опасен для человека.

Чаще всего ужи при виде людей спасаются бегством. Самый интересный способ самозащиты - попытка притвориться мертвым, кроме того, ужи могут выпускать вонючие выделения или даже забрызгать врага экскрементами.

Пашкявичюс заметил, что ужи питаются в основном земноводными и рыбой, поэтому их экскременты очень вонючие. А специальные железы около клоаки еще больше усиливают запах.