Уже ясно, какая погода ждет в выходные и на Йонинес: будет ли тепло?

По его словам, в пятницу будет малооблачно, без осадков, ожидается летнее тепло.

„В пятницу погоду в Литве обусловит антициклон. Будет малооблачно, без дождя.

Днем воздух прогреется до 22–27 градусов тепла, у моря – до 21 градуса“, – сказал синоптик.

В выходные Литва снова окажется в зоне действия циклона, поэтому ожидаются осадки.

„В субботу ночью на юго-западе Литвы местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет слабым. Ночью будет 10–15 градусов тепла. Днем осадки ожидаются во многих районах. Будут идти кратковременные ливни, будут грозы. Местами дожди будут сильными. Днем воздух прогреется до 23–28 градусов“, – сказал синоптик.