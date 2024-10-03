Уже ясно, что ждет похитившую ребенка из вильнюсского Akropolis

„Вильнюсский участковый суд удовлетворил просьбу Вильнюсской окружной прокуратуры и назначил подозреваемой в похищении ребенка женщине судебно-психиатрическую экспертизу“, – информировал в четверг представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Подозреваемая до сих пор находится под присмотром врачей.

Кроме того, тот же суд ранее удовлетворил просьбу врачей и оставил женщину под их присмотром в больнице.

Женщину допросили в больнице.

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Подозреваемая 1967 г.р. ранее к судам не привлекалась.Полиция расследует происшествие.