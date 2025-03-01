Уже официально: в Вильнюсе открылось популярное в Каунасе кафе

На улице Аукштайчю, 7 открылось популярное в Каунасе кафе-пекарня Habits Bakery. Эта пекарня в центре Каунаса заслужила признание местных жителей и туристов своей исключительной выпечкой и уютной атмосферой. Похоже, как и в соседнем городе, посетители здесь будут обслуживаться в порядке живой очереди — резервации мест здесь не будет.

Первые посетители пекарни Habits Bakery в Вильнюсе уже делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Жители делятся аппетитными фотографиями в своих аккаунтах Instagram и TikTok.

Пекарня Habits Bakery славится своей выпечкой. Вы также можете прийти и попробовать там фирменный поздний завтрак.