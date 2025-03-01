2025.03.01 12:46

Уже официально: в Вильнюсе открылось популярное в Каунасе кафе

 
ru.DELFI.lt
десерт
десерт
ФОТО: Ozgur Senergin | Shutterstock

Это будут замечательные выходные для всех любителей поздних завтраков в Вильнюсе. На этой неделе в районе Пауписа открылась Habits Bakery, которая пользуется огромной популярностью в Каунасе, сообщает портал MadeinVilnius.

На улице Аукштайчю, 7 открылось популярное в Каунасе кафе-пекарня Habits Bakery. Эта пекарня в центре Каунаса заслужила признание местных жителей и туристов своей исключительной выпечкой и уютной атмосферой. Похоже, как и в соседнем городе, посетители здесь будут обслуживаться в порядке живой очереди — резервации мест здесь не будет.

Первые посетители пекарни Habits Bakery в Вильнюсе уже делятся своими впечатлениями в социальных сетях. Жители делятся аппетитными фотографиями в своих аккаунтах Instagram и TikTok.

Пекарня Habits Bakery славится своей выпечкой. Вы также можете прийти и попробовать там фирменный поздний завтрак.

Пекарню основал и возглавляет профессиональный повар Довидас Вайсовас. Он изучал кулинарное искусство в Литве и Англии, много времени уделял приготовлению блюд итальянской и азиатской кухни, а также работал с морепродуктами. Однажды он решил открыть пекарню и ресторан поздних завтраков в Каунасе, и, как оказалось „попал в десятку“, потому что Habits Bakery по сей день пользуется огромной популярностью.

Кафе - пекарня в Вильнюсе будет работать ежедневно до 17.00 час.

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