Уже можно купить билеты на посещение Лидувенского железнодорожного моста

По словам гендиректора LTG Эгидиюса Лазаускаса, мост длиной почти 600 м и высотой 40 м – охраняемый объект стратегического значения. Это не только объект культурного наследия, но и важная часть инфраструктуры железной дороги в Литве, обеспечивающий сообщение в направлении Клайпедского порта, когда проводят работы на участке Шяуляй-Клайпеда.
Билеты на экскурсии продают с 9 декабря.
"Обращаем внимание на то, что посещение этого объекта надо планировать заранее, оценить, не боитесь ли вы высоты и ознакомиться с правилами безопасности", – сказала представитель Государственной службы охраняемых территорий Агне Ясинавичюте.
Для туристов была оборудована пешеходная дорожка, сделаны перила и защитный навес. Около моста оборудована стоянка для машин, установлены информационные стенды, места для хранения вещей. В восточной и западной части моста установлены защитные заборы, турникеты, системы видеонаблюдения. Работы стоили около 1,5 млн. евро.
"Желающие посетить объект должны заранее планировать поездку, бронировать место и купить билет через систему PAYSERA, согласиться с правилами посещения объекта. Первые экскурсии состоятся уже 13 декабря", – сказал Миндаугас Балчунас, глава Дирекции Жемайтийских охраняемых территорий.
Экскурсию будут проводить специально обученные специалисты. Обращаем внимание, что билеты надо покупать не позже чем за 5 дней до экскурсии. На месте билеты продавать не будут. Самостоятельное посещение объекта запрещено.
Продолжительность экскурсии 1 ч., одновременно на мост могут подняться только 14 человек.
Экскурсии могут быть отозваны из-за непредвиденных работ на железной дороге, из-за неблагоприятных погодных условий (сильного ветра, дождя, снегопада, гололеда, грозы и т.д.). Об этом информировать будут не меньше чем за 1 день до начала экскурсии. Отозванную экскурсию перенесут на другое время или вернут уплаченные за билеты деньги.
Людям, которые боятся высоты, рекомендуется оценить свои возможности и перед экскурсией ознакомиться с маршрутом.
Лидувенский мост в годы I мировой войны построили немцы (1918 г.). Тогда мост был длиной 570 м и состоял из 9 частей. В 1944 г. мост взорвали. В 1952 г. мост восстановили, использовались уцелевшие опоры, перекрытия и их элементы. Мост находится в муниципалитете Расейнского района.