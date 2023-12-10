Уже можно купить билеты на посещение Лидувенского железнодорожного моста

"Желающие посетить объект должны заранее планировать поездку, бронировать место и купить билет через систему PAYSERA, согласиться с правилами посещения объекта. Первые экскурсии состоятся уже 13 декабря", – сказал Миндаугас Балчунас, глава Дирекции Жемайтийских охраняемых территорий.

Для туристов была оборудована пешеходная дорожка, сделаны перила и защитный навес. Около моста оборудована стоянка для машин, установлены информационные стенды, места для хранения вещей. В восточной и западной части моста установлены защитные заборы, турникеты, системы видеонаблюдения. Работы стоили около 1,5 млн. евро.

"Обращаем внимание на то, что посещение этого объекта надо планировать заранее, оценить, не боитесь ли вы высоты и ознакомиться с правилами безопасности", – сказала представитель Государственной службы охраняемых территорий Агне Ясинавичюте.

По словам гендиректора LTG Эгидиюса Лазаускаса, мост длиной почти 600 м и высотой 40 м – охраняемый объект стратегического значения. Это не только объект культурного наследия, но и важная часть инфраструктуры железной дороги в Литве , обеспечивающий сообщение в направлении Клайпедского порта, когда проводят работы на участке Шяуляй - Клайпеда .

Экскурсию будут проводить специально обученные специалисты. Обращаем внимание, что билеты надо покупать не позже чем за 5 дней до экскурсии. На месте билеты продавать не будут. Самостоятельное посещение объекта запрещено.

Продолжительность экскурсии 1 ч., одновременно на мост могут подняться только 14 человек.

Экскурсии могут быть отозваны из-за непредвиденных работ на железной дороге, из-за неблагоприятных погодных условий (сильного ветра, дождя, снегопада, гололеда, грозы и т.д.). Об этом информировать будут не меньше чем за 1 день до начала экскурсии. Отозванную экскурсию перенесут на другое время или вернут уплаченные за билеты деньги.

Людям, которые боятся высоты, рекомендуется оценить свои возможности и перед экскурсией ознакомиться с маршрутом.