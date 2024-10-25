2024.10.25 07:00

Ужасные парки Хэллоуина в Литве: обещают острые впечатления и леденящий душу опыт

 
Эма Милюнайте
ru.DELFI.lt

Осенью многие с нетерпением ждут наступления Хэллоуина. Однако любители острых ощущений могут праздновать этот праздник на протяжении более длительного периода – почти месяц в Литве работают парки Хэллоуина.

Delfi составил список таких парков. Обращаем внимание, что надо хорошо подумать, стоит ли некоторые из них посещать с детьми, поскольку там ждут страшные приключения.

Проклятый лес зомби

„В лесу вам потребуется выбраться из ужасного лабиринта и стрелять по зомби из страйкбольного оружия, зомби будут пытаться заманить вас в сторону от выхода. Также вас ждет выполнение задания, чтобы восстановить равновесие между миром живых и мертвых, – сказал Delfi представитель парка. – Детей ждет мастер-класс по фонарикам из тыквы и рисунки на лице“.

Prakeiktasis zombių miškas

Время работы: I–IV 18:00–22:00, V 18:00–00:00, VI 13:00–00:00, VII 13:00–22:00.

Йонавский район, Гуджёнис, ул. Шилу

Парк приключений DeadTown

„Этот парк - место для любителей ужаса и адреналина. „На территории площадью больше 2 га вы встретите странных персонажей: заблудшие души, ведьм, зомби, троллей, гоблинов, сумасшедших клоунов. В темноте можно встретить и черта.

В этом году жителей ждут жуткие декорации, новые персонажи. Смельчаков ждут 5 разных комнат страха/лабиринтов – дурдом, притон, психбольница, бойня и ад“, – сообщают организаторы.

„DeadTown“ nuotykių parkas

Парк открыт до 2 ноября, время работы – с 16 до 22 ч.

Каунасский район, деревня Нова.

Тауенское поместье

В этом году в Тауенском поместье есть четыре комнаты страха - все они только для самых смелых, тропа ужасов, зона клоунов и ведьм, галерея веселого ужаса и, конечно, аниматоры-пугатели.

„В нашем парке особое внимание будут уделять литовским традициям. В выходные в поместье действует двор поминовения усопших, в нем лекции будут читать и выставки представлять ремесленники и терапевт Моника“, – сообщают представители парка.

Taujėnų dvaras

Парк работает со среды по пятницу в 18-22 ч., в выходные дни – с 14 до 22 ч. Аниматоры работают со среды по воскресенье с 18 ч.

Укмергский район, деревня Тауенай, ул. Дваро, 2.

MoonCube

Лабиринт ужасов MoonCube – это жуткое развлечение в старой школе. Развлечение ждет в помещении, поэтому погода и время суток не важны.

„Лабиринт находится на двух этажах, вас ждут разные тематические комнаты. Аниматоры, световые и звуковые эффекты создадут настоящее приключение.

Посетителей впускают небольшими группами на определенное время. Возраст – с 10 лет. Время прохождения лабиринта - 30 минут“, – сообщают организаторы.

„MoonCube“

Время работы надо уточнять в интернете.

Кедайняйский район, Пагиряй, Рамёи, 8.

Сорочий парк

Этот парк предназначен для всей семьи – от самых маленьких до самых смелых.

„Никаких чудовищ и бензопил, висельников и прочих ужастиков, – сообщают организаторы. – Парк находящийся между Вильнюсом и Молетай - это парк кельтских, а не американских традиций. Главная мысль – свет во тьме Здесь есть дом ведьмы, салон феи.

Смельчаков в темное время суток приглашают в лес на тропу длиной в километр с привидениями“.

Šarkos parkas

3 ноября - нестрашный день, когда привидения отдыхают и можно пройти экспозицию даже с маленькими детьми. Парк работает до 3 ноября включительно (1 ноября он закрыт).

Время работы четверг–воскресенье с 18:30 ч., на последней неделе октября - каждый день.

37 км по Молетскому шоссе от Вильнюса (Вильнюсский район).

Парк идей „Бункер“

Посещение ужасного бункера. развлечение для взрослых и подростков.

„Вокруг бункера находится парк ужасов. В темноте надо с помощью фонарика высвечивать спрятавшихся в лесу страшилищ. Днем проводят групповые экскурсии на военную тему, –сообщают организаторы. – Время посещения надо бронировать“.

Idėjų parkas „Bunkeris“

Паневежский район, деревня Ликпетряй, ул. Вабалнинко, 73.

Парк ужасов в Аникщай

В октябре территория Парка лабиринтов превращается в парк ужасов, населенный привидениями и демонами, которые будут заманивать в комнаты страха, лес ужасов и т.д.

Siaubo parkas Anykščiuose

Эти развлечения подойдут для всей семьи.

„Для детей оборудована зона игр и каруселей. Днем аниматоры не будут пугать людей с маленькими детьми. Вечером уже начнутся более страшные приключения, поэтому семьям с детьми рекомендуется посещать парк в светлое время дня“, – советуют организаторы.

31 октября и 1 ноября посетителей ждет лазерное шоу каждый час, начиная с 18 ч.

Парк работает каждый день с 13 до 21–22 ч.

Аникщяйский район, деревня Скапишкяй, 5.

Вильнюсский Нагорный парк

В Вильнюсе действует необычный Хэллоуинтаун с аниматорами-пугателями и жуткими декорациями.

Delfi уже побывал в этом парке.

Работает до 3 ноября с 15 до 22 ч.

Ночной зоопарк

Наверное, немногие бывали в зоопарке ночью. Литовский зоопарк предлагает такой опыт – ЗОО-ночь! Эта ночь - единственная в году и ждет она 25 октября, количество мест ограничено.

Naktinis zoologijos sodas

Участников ночной экскурсии ждет много развлечений.

Мероприятие состоится 25 октября. Билеты можно купить на 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00 ч. Участвовать в нем могут лица с 16 лет. Экскурсия длится 2 часа.

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