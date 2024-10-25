Ужасные парки Хэллоуина в Литве: обещают острые впечатления и леденящий душу опыт

Delfi составил список таких парков. Обращаем внимание, что надо хорошо подумать, стоит ли некоторые из них посещать с детьми, поскольку там ждут страшные приключения.

„В лесу вам потребуется выбраться из ужасного лабиринта и стрелять по зомби из страйкбольного оружия, зомби будут пытаться заманить вас в сторону от выхода. Также вас ждет выполнение задания, чтобы восстановить равновесие между миром живых и мертвых, – сказал Delfi представитель парка. – Детей ждет мастер-класс по фонарикам из тыквы и рисунки на лице“.