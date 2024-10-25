Ужасные парки Хэллоуина в Литве: обещают острые впечатления и леденящий душу опыт

Delfi составил список таких парков. Обращаем внимание, что надо хорошо подумать, стоит ли некоторые из них посещать с детьми, поскольку там ждут страшные приключения.
Проклятый лес зомби
„В лесу вам потребуется выбраться из ужасного лабиринта и стрелять по зомби из страйкбольного оружия, зомби будут пытаться заманить вас в сторону от выхода. Также вас ждет выполнение задания, чтобы восстановить равновесие между миром живых и мертвых, – сказал Delfi представитель парка. – Детей ждет мастер-класс по фонарикам из тыквы и рисунки на лице“.
Время работы: I–IV 18:00–22:00, V 18:00–00:00, VI 13:00–00:00, VII 13:00–22:00.
Йонавский район, Гуджёнис, ул. Шилу
Парк приключений DeadTown
„Этот парк - место для любителей ужаса и адреналина. „На территории площадью больше 2 га вы встретите странных персонажей: заблудшие души, ведьм, зомби, троллей, гоблинов, сумасшедших клоунов. В темноте можно встретить и черта.
В этом году жителей ждут жуткие декорации, новые персонажи. Смельчаков ждут 5 разных комнат страха/лабиринтов – дурдом, притон, психбольница, бойня и ад“, – сообщают организаторы.
Парк открыт до 2 ноября, время работы – с 16 до 22 ч.
Каунасский район, деревня Нова.
Тауенское поместье
В этом году в Тауенском поместье есть четыре комнаты страха - все они только для самых смелых, тропа ужасов, зона клоунов и ведьм, галерея веселого ужаса и, конечно, аниматоры-пугатели.
„В нашем парке особое внимание будут уделять литовским традициям. В выходные в поместье действует двор поминовения усопших, в нем лекции будут читать и выставки представлять ремесленники и терапевт Моника“, – сообщают представители парка.
Парк работает со среды по пятницу в 18-22 ч., в выходные дни – с 14 до 22 ч. Аниматоры работают со среды по воскресенье с 18 ч.
Укмергский район, деревня Тауенай, ул. Дваро, 2.
MoonCube
Лабиринт ужасов MoonCube – это жуткое развлечение в старой школе. Развлечение ждет в помещении, поэтому погода и время суток не важны.
„Лабиринт находится на двух этажах, вас ждут разные тематические комнаты. Аниматоры, световые и звуковые эффекты создадут настоящее приключение.
Посетителей впускают небольшими группами на определенное время. Возраст – с 10 лет. Время прохождения лабиринта - 30 минут“, – сообщают организаторы.
Время работы надо уточнять в интернете.
Кедайняйский район, Пагиряй, Рамёи, 8.
Сорочий парк
Этот парк предназначен для всей семьи – от самых маленьких до самых смелых.
„Никаких чудовищ и бензопил, висельников и прочих ужастиков, – сообщают организаторы. – Парк находящийся между Вильнюсом и Молетай - это парк кельтских, а не американских традиций. Главная мысль – свет во тьме Здесь есть дом ведьмы, салон феи.
Смельчаков в темное время суток приглашают в лес на тропу длиной в километр с привидениями“.
3 ноября - нестрашный день, когда привидения отдыхают и можно пройти экспозицию даже с маленькими детьми. Парк работает до 3 ноября включительно (1 ноября он закрыт).
Время работы четверг–воскресенье с 18:30 ч., на последней неделе октября - каждый день.
37 км по Молетскому шоссе от Вильнюса (Вильнюсский район).
Парк идей „Бункер“
Посещение ужасного бункера. развлечение для взрослых и подростков.
„Вокруг бункера находится парк ужасов. В темноте надо с помощью фонарика высвечивать спрятавшихся в лесу страшилищ. Днем проводят групповые экскурсии на военную тему, –сообщают организаторы. – Время посещения надо бронировать“.
Паневежский район, деревня Ликпетряй, ул. Вабалнинко, 73.
Парк ужасов в Аникщай
В октябре территория Парка лабиринтов превращается в парк ужасов, населенный привидениями и демонами, которые будут заманивать в комнаты страха, лес ужасов и т.д.
Эти развлечения подойдут для всей семьи.
„Для детей оборудована зона игр и каруселей. Днем аниматоры не будут пугать людей с маленькими детьми. Вечером уже начнутся более страшные приключения, поэтому семьям с детьми рекомендуется посещать парк в светлое время дня“, – советуют организаторы.
31 октября и 1 ноября посетителей ждет лазерное шоу каждый час, начиная с 18 ч.
Парк работает каждый день с 13 до 21–22 ч.
Аникщяйский район, деревня Скапишкяй, 5.
Вильнюсский Нагорный парк
В Вильнюсе действует необычный Хэллоуинтаун с аниматорами-пугателями и жуткими декорациями.
Delfi уже побывал в этом парке.
Работает до 3 ноября с 15 до 22 ч.
Ночной зоопарк
Наверное, немногие бывали в зоопарке ночью. Литовский зоопарк предлагает такой опыт – ЗОО-ночь! Эта ночь - единственная в году и ждет она 25 октября, количество мест ограничено.
Участников ночной экскурсии ждет много развлечений.
Мероприятие состоится 25 октября. Билеты можно купить на 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00 ч. Участвовать в нем могут лица с 16 лет. Экскурсия длится 2 часа.