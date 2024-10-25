Ужасные легенды в парке Вингис – открылось мистическое пространство

В этом парке вы почувствуете себя живыми! Хотите услышать ужасные легенды? Вас ждет порядочная порция адреналина.

9 зон, 9 легенд

Парк поделен на 9 зон со своей легендой - вымышленной или исторической.

В каждую легенду ведет дверь.

Самая яркая скульптура парка – князь Гедиминас и фигура железного волка в тумане среди оборотней.

За поворотом вас ждет Вильнюсская тюрьма с проклятыми монахами и палачом!

В последней зоне вы попадете на поле брани между крестоносцами и литовцами, между белеющими костями здесь видает смерть.

Все размеры скульптур и объектов в реальную величину и выглядят очень натуральными, страх усиливает драматическая музыка и освещение.

Легенду можно прочитать, сосканировав QR-код.