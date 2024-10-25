Ужасные легенды в парке Вингис – открылось мистическое пространство

В этом парке вы почувствуете себя живыми! Хотите услышать ужасные легенды? Вас ждет порядочная порция адреналина.
9 зон, 9 легенд
Парк поделен на 9 зон со своей легендой - вымышленной или исторической.
В каждую легенду ведет дверь.
Самая яркая скульптура парка – князь Гедиминас и фигура железного волка в тумане среди оборотней.
За поворотом вас ждет Вильнюсская тюрьма с проклятыми монахами и палачом!
В последней зоне вы попадете на поле брани между крестоносцами и литовцами, между белеющими костями здесь видает смерть.
Все размеры скульптур и объектов в реальную величину и выглядят очень натуральными, страх усиливает драматическая музыка и освещение.
Легенду можно прочитать, сосканировав QR-код.
В парке есть и детская зона.
Время работы - каждый день с 15 до 22 часов, с 12 октября по 3 ноября.
31 октября, 1-2 ноября вас ждет лазерное шоу!
Цены:
I-IV: детям до 18 лет – 9 евро, взрослым– 11 евро.
V-VII: детям до 18 лет – 10 евро, взрослым – 12 евро.
В дни лазерного шоу: детям до 18 лет – 12 евро, взрослым – 14 евро.