2024.10.25 07:06

Ужасные легенды в парке Вингис – открылось мистическое пространство

 
ru.DELFI.lt
Siaubo legendos Vingio parke
Siaubo legendos Vingio parke
ФОТО: Bendrovės archyvas

В парке Вингис открылся парк Хэллоуина. Пространство ужаса и шорохов стало настоящей мистической сценой.

В этом парке вы почувствуете себя живыми! Хотите услышать ужасные легенды? Вас ждет порядочная порция адреналина.

9 зон, 9 легенд

Парк поделен на 9 зон со своей легендой - вымышленной или исторической.

Siaubo legendos Vingio parke

В каждую легенду ведет дверь.

Самая яркая скульптура парка – князь Гедиминас и фигура железного волка в тумане среди оборотней.

Siaubo legendos Vingio parke

За поворотом вас ждет Вильнюсская тюрьма с проклятыми монахами и палачом!

В последней зоне вы попадете на поле брани между крестоносцами и литовцами, между белеющими костями здесь видает смерть.

Siaubo legendos Vingio parke

Все размеры скульптур и объектов в реальную величину и выглядят очень натуральными, страх усиливает драматическая музыка и освещение.

Легенду можно прочитать, сосканировав QR-код.

Siaubo legendos Vingio parke

В парке есть и детская зона.

Время работы - каждый день с 15 до 22 часов, с 12 октября по 3 ноября.

Siaubo legendos Vingio parke

31 октября, 1-2 ноября вас ждет лазерное шоу!

Цены:

I-IV: детям до 18 лет – 9 евро, взрослым– 11 евро.

V-VII: детям до 18 лет – 10 евро, взрослым – 12 евро.

В дни лазерного шоу: детям до 18 лет – 12 евро, взрослым – 14 евро.

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