Утвержден порядок проверки автомобилей инспекторами охраны природы

В пресс-релизе министерства сказано, в какой одежде должен быть инспектор и какими знаками он будет пользоваться.
Перед тем как остановить автомобиль, инспектор должен оценить - не представляют ли его действия угрозу для безопасности других людей, не будет ли мешать транспортное средство другим участникам движения.
Инспекторы не должны останавливать автомобили в тех местах, где стоянка и остановка запрещены ПДД.
Инспекторы должны быть в униформе, а в темное время суток - в одежде со специальными отражателями (жилетах и т.д.).
На машине инспекторов должны быть логотипы Департамента охраны окружающей среды, установлена сирена и синие мигалки.
Сами машины должны быть темно-зеленого или серебристого цвета с надписью LIETUVOS APLINKOS APSAUGA.
В составе экипажа должно быть не меньше двух инспекторов.
Перед тем как остановить автомобиль, они должны оценить, не представляют ли их действия угрозу для безопасности других людей, не будет ли мешать транспортное средство другим участникам движения.
Delfi напоминает, что инспекторы могут останавливать автомобили на улице, чтобы проверить выхлопы.
Департамент охраны окружающей среды указал, что начнет проверки с весны, поскольку пока у него нет необходимого оборудования, а в холодное время данные оборудования будут неточными.
Если инспекторы установят неисправность системы выхлопов, водителя ждет штраф 100-300 евро (за повторное нарушение – 300-500 евро).
За загрязнение окружающей среды опасными химическими веществами грозит штраф в размере 60-120 евро (за повторное нарушение – 500-1200 евро).
Кроме того, по закону, если количество вредных выхлопов превышает установленную норму или наблюдается значительная утечка любой жидкости, например, машинного масла или горючего, то инспекторы могут отменить действие техосмотра такого автомобиля.