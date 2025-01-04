Утро после урагана: спасатели 40 раз устраняли последствия ветра, около 3 000 потребителей остались без электричества

„За ночь поступило 38 вызовов“, - сообщил Elta в субботу утром представитель управления координации ситуации Департамента пожарной защиты и спасения . По его словам, 34 вызова зафиксированы из-за упавших деревьев на проезжей части, 3 дерева упали на автомобили и 1 - на здание. По предварительным данным, пострадавших нет.
По картографическим данным компании Elektros skirstymo operatoriaus (ESO) на 8.15 утра подачи электроэнергии не было у 3166 пользователей. Нарушения зафиксированы в Шяуляйском, Калварийском, Паневежском, Мариямпольском и других районах, на побережье.
Метель в ночь с пятницы на субботу затруднила движение транспорта. На трассе возле Гаргждай грузовик, ставший неуправляемым из-за сложных условий, начал скользить и врезался в ограждение. Как сообщили Delfi пожарные, около 7.33 утра им поступило сообщение, что во время аварии грузовик пробил топливный бак, поэтому необходима их помощь для расчистки дорожного покрытия. Когда прибыла помощь, дорогу перегораживала тяжелая машина. По предварительным данным, водитель не нуждался в медицинской помощи.
В Паланге - смыло дюны, некоторые жители остались без отопления
Мэр города Паланги Шарунас Вайткус поделился в своей социальной сети, что после вчерашней бури осматривает город со службами с раннего утра, с 7 часов. „Ночью природа подвергла наш город испытанию: в Паланге и парке Бирутес выкорчеваны несколько деревьев, в некоторых прибрежных районах смыты дюны. К сожалению, часть населения осталась без электричества, что также может повлиять на системы отопления. Поэтому, когда появится электричество, приглашаю всех проверить, нагреваются ли радиаторы. Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь, обращаться в службу теплосетей. В городе ведется интенсивная уборка – коммунальные службы работают с 3 часов ночи и уже второй раз убирают улицы и тротуары. Также совместно работают и другие службы, но, несмотря на предпринимаемые усилия, очевидно, что восстановление после последствий урагана займет время.
Я призываю всех жителей к терпению и пониманию. Если у вас есть возможность, приглашаю вас внести свой вклад – навести порядок вокруг дома, помочь соседям. Сотрудничая и помогая друг другу, мы сможем быстрее навести порядок в городе. Спасибо всем за понимание и поддержку в это трудное время. Совместными усилиями мы обязательно преодолеем эту ситуацию“, - написал мэр Паланги.
Вчера вечером на побережье обрушился шторм, который, по прогнозам, должен был усиливаться, пока ночью не достиг силы урагана. „Это потихоньку начинается. На побережье уже усиливается ветер (порывы до 20-24 м/с), идет сильный снег. Также зафиксированы грозы во время снегопада. Как показывают расчеты, во время снегопада может быть больше отдельных грозовых разрядов. Наибольшая вероятность - в западных районах“, - говорится в Facebook-аккаунте „Погода и климат в Литве“.
В этом аккаунте метеоролог Гитис Валайка ранее предупредил, что вихрь, зафиксированный в этот день над Швецией - Балтийским морем, приближается к Литве. В ближайшее время он достигнет берегов Литвы и вызовет очень сильный ветер, волны высотой до 4-5 м и принесет снег (в основном в западную Литву). На побережье и в море порывы могут достигать 28-32 м/с. В субботу днем ветер утихнет.