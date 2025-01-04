Утро после урагана: спасатели 40 раз устраняли последствия ветра, около 3 000 потребителей остались без электричества

Мэр города Паланги Шарунас Вайткус поделился в своей социальной сети, что после вчерашней бури осматривает город со службами с раннего утра, с 7 часов. „Ночью природа подвергла наш город испытанию: в Паланге и парке Бирутес выкорчеваны несколько деревьев, в некоторых прибрежных районах смыты дюны. К сожалению, часть населения осталась без электричества, что также может повлиять на системы отопления. Поэтому, когда появится электричество, приглашаю всех проверить, нагреваются ли радиаторы. Если у вас возникли проблемы, не стесняйтесь, обращаться в службу теплосетей. В городе ведется интенсивная уборка – коммунальные службы работают с 3 часов ночи и уже второй раз убирают улицы и тротуары. Также совместно работают и другие службы, но, несмотря на предпринимаемые усилия, очевидно, что восстановление после последствий урагана займет время.